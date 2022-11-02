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02/11/2022

入境客月增逾倍 機場天際走廊啟用迎復常 旅業：生意回升不足1成

#天際走廊 #0+3 #入境遊 #機場
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　　【晴報專訊】本港正積極為復常作準備。特首李家超昨指，自落實「0+3」入境檢疫安排後，上月外地來港人數為9月的2.3倍。因疫情而延期落成，全長200米、連接T1及T1衞星客運樓的「天際走廊」昨正式啟用，旅客毋須再乘搭接駁巴士，可步行並縮短至8至10分鐘內抵達登機閘口。惟3日「黃碼」醫學監測仍窒礙入境遊，旅議會指近80%業界指「0+3」後生意僅不足10%增長，料復甦需以年計。

 

旅客行經「天際走廊」時，可俯視飛機從橋底駛過。

 

　　原定2020年暑假投入服務、造價9億元的「天際走廊」，疫下延至昨日才啓用，連接機場1號客運大樓及T1衞星客運廊，全長200米、高逾28米、跨距逾130米，可容納全球最大行雙層客機A380通過，走廊兩端的觀景台及餐廳則最快明年初啟用。天橋兩側局部採用玻璃地板「透視」設計，旅客行經天橋時，可俯視飛機從橋底駛過。旅客日後可徒步來往兩座大樓，毋須乘搭接駁巴士。

 

「天際走廊」兩端的觀景台及餐廳最快明年初啟用

 

8至10分鐘步程抵登機口

 

「天際走廊」連接機場1號客運大樓及T1衞星客運廊，步程只需約8至10分鐘。

 

　　機管局工程及科技執行總監梁永基指，以往車程或受航班經過受阻，現只需約8至10分鐘步程即達。而因天橋在內地以預製組件方式製造，疫情期間因兩地運輸問題及航班需求減，令工程延誤，目前需與承建商商討延誤的費用安排，但相信與最初估算相若。對疫前原估算天橋每年約有500萬人次使用，他說，目前T1衞星客運廊有9個機位，主要供來往內地及東南亞航機，相信隨旅客逐步增加，能應付需求。

 

　　機場約數十間商舖亦陸續重開，包括昨開舖的名店LV。

 

　　據入境處最新數字，非香港及內地入境旅客在「0+3」安排實施前、即9月25日前，每日有347人，到10月31日則升至1,263人，即飈升2.6倍；同期整體機場入境人數亦由5,256人增至9,774人，升幅為86%。

 

　　特首李家超昨出席行會前指，10月外地來港人數為9月的2.3倍，香港居民入境及出境人數同期亦分別增60%和50%，政府會確保在可控情況下推進與國際接軌。

 

旅業料復甦需以年計

 

　　但旅議會主席徐王美倫說，上月中向逾1,600間持牌旅行代理商發問卷調查，結果顯示79%旅行代理在「0+3」安排後，生意僅微升不足10%，絕大部分表明復甦需以年計。行政會議前召集人陳智思昨指，現在3日「黃碼」醫學監測期間，旅客不能到處參觀，望政府考慮容許旅客來港首3日可戴口罩參觀文化設施，否則「0+3」無助吸引遊客訪港。

 

下一頁:建議逾百景點 盼年底前推「團進團出」吸客

 

轉載自: 晴報

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