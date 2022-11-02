收視稱冠不用裸跑 林敏驄提醒曾志偉找數

【晴報專訊】林敏驄（阿驄）及江美儀主演的話題劇《下流上車族》，收視連番報捷，日前「獎門人」曾志偉向阿驄挑機，將《獎門人》及《下》劇鬥高收視，輸的一方要裸跑。前日無綫公布上周收視報告，《下》收視為23.7點，比《獎》高出0.3點，成為一周收視之冠，昨日阿驄出席宣傳活動時，呼籲志偉「找數」。

阿驄和美儀對收視報捷，大感興奮。

《下流上車族》演員林敏驄、江美儀、郭柏妍及監製關文深等，昨日一起到深水埗參與「愛心同行」派飯活動。談及與曾志偉打賭收視，阿驄得戚表示︰「我哋贏咗《獎門人》、《東張西望》同埋《愛•回家》，好似係曾志偉話要裸跑喎，有片為證。」問到如何叫對方找數？阿驄隨即扮志偉聲線︰「搵到我先得㗎！」在旁的美儀即建議反用裸跑換獎項，阿驄即說︰「裸跑咗唔畀獎咁點算？佢成日講嘢唔算數。」一口咬定對方會走數。

郭柏妍減磅著三點式

此外，昨晚一集美儀僅穿上胸圍性感亮相，原本這場戲她穿上外套，自豪地在街上行走，但當日卻因天雨關係，無法在街上拍攝，於是她主動向導演提議性感演出。問到是否首次只穿胸圍出鏡？阿驄即笑言︰「佢想集集都咁著，我阻止咗，唔會再有下次。」美儀即表示曾任內衣代言人，所以很多人看過，今次更是劇情所需。阿驄即戲言︰「佢份人心地善良，專做助攻嘅角色，所以我哋接受佢有少少瑕疵…走下『波』啦。」美儀聞言即反擊︰「我仲好堅挺，你估你個肚腩咩！」場面搞笑。

郭柏妍昨日到深水埗向長者派發飯盒。

至於劇中阿驄和美儀的大女兒郭柏妍，稍後會有一場三點式嬉水鏡頭，她表示拍攝前戒食澱粉質，成功減掉六磅。她大讚美儀黑絲亮相身形保持得甚好，加上對方為拍劇致周身瘀傷，出心出力，令她很佩服。