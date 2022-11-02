今年最強投資策略：賣股買樓

今年大多數評論員睇樓市都睇得很準，他們預測樓市下跌，結果亦如他們所願，不過，所得到的掌聲又不如預期，不但沒有得到賣了樓業主的多謝，反而話他們多事，如果冇人叫賣樓，那些業主一定不會賣，沒有賣樓，就不會有一大筆現金投放在股票市場，樓價年初至今下跌了不超過10%，而股市則下跌了35%，賣樓所得到的資金已經唔見了一大截，即使樓價下跌，想買返都唔係咁容易，雖然話牛唔飲水，又點撳得牛頭低，但日日聽到的消息都是話樓市會大跌，真的是唔賣就笨，關鍵是賣了樓會不會攞啲錢去買股票。

有一些評論員話，早已預測到今年股市樓市都會下跌，既然如此，更加唔好單獨叫人賣樓，應該叫人賣股賣樓，將所得現金做定存，我相信很難做到，因為分析員唔會叫人做定存，而且他們自己都唔相信股市會大跌，又點會叫人賣股，既然冇人叫賣股票，賣了樓的業主順理成章就會買股。

而事實上今年最強的投資策略是叫人賣股買樓，即使股樓都下跌，買樓是跑贏買股，更何況是賣股買樓，如果有評論員這樣講，今日已經可以以勝利者姿態出現，現在，那些評論員也不敢邀功，話自己早已叫人賣樓，否則一定會被人鬧，賣了樓的錢買了股票，輸得仲慘，令到賣了樓的業主不幸墮入今年最弱的投資策略。