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02/11/2022

定存4厘息，保守投資已足夠？！

#理財 #定存利息 #投資 #名義利率 #保守投資 #保守投資
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  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

     

    女子愛財

    本欄每周三更新

　　姊妹們，紅簿仔零息，定期存款0.1厘，甚至0.01厘的超低息日子終於過去了。近期我的「姊妹圈」的最熱門話題肯定是定存利息的更新。

 

　　每當有姊妹收到某銀行的定存利息又加了，就會奔走相告。而且，據我所知，有不少姊妹眼見近期股市低迷，寧願將股票止蝕，搬錢去造定期。

 

(Shutterstock)

 

 

　　我的姊妹Venus一向是保守投資者，前幾年因為科技股熱潮，所以才入市買了一些大型科技股。大家也可以想像到，她買的就是騰訊（00700）和阿里巴巴（09988-SW）。

 

　　但即使是這兩隻龍頭科技股，也即使Venus不是在最高位買，但以今日的股價計算，她的投資也蝕了接近四至五成。

 

　　原來，在9月港股大跌的時候，她已經抵受不住，沽清手上的股票，然後把所有錢搬去造定期。上周我跟她碰面時，首先就要聽她哭股喪。

 

　　「經過這一次之後，我不會再買股票了。當日我買的時候，大家都吹嘘騰訊和阿里巴巴這些大型科技股，認為她們的增長前景很好。誰不知，如此的大藍籌股，股價都可以從高位下跌六、七成，真的令人洩氣。我以後只會造定期算了，反正現在造定期已經有4厘多利息，而且是無風險呢！」Venus細說她買股票損手的感受。

 

　　「我完全明白妳的感受，這一刻，大部分港人的投資都蝕了錢，又或者身家縮水了。但我只可以說，股市從來都是這麼極端，股價要不就是被捧到上天，要不就被踩到一文不值。妳不想投資絕對沒問題，現在單是存款也有近4厘回報，也實在很難說服人去冒險買股票的。」

 

　　「正是呢！」

 

　　「但我想指出幾點，利率通常是周期性的，過去十幾年，香港經歷了很長時間的低息期。我相信，妳可能也是因為這樣超低息環境持續多年，感到存錢在銀行沒『出息』，甚至輸通脹，才於兩三年前去買股票吧！」

 

　　「是的！嗯，難保今次的加息周期也會持續一段長時間，那麼，我就不用投資也有合理回報了！」

 

　　「有可能，但這是否合理回報就很難說？妳聽過甚麼是實質利率（Real Interest Rate）嗎？」

 

　　「實質利率？是不是同通脹有關？」

 

　　「聰明，妳收的4厘利息，一般稱為名義利率（Nominal Interest Rate），但如果通脹率是3厘，妳的實質利率就只有1厘！」

 

　　「妳的意思是？」

 

　　「我的意思是，4厘息表面上頗吸引，但如果存款利息高，是因為通脹高企，這4厘息就不一定吸引了。換句話說，妳只存錢在銀行作保守投資，其實未必足夠。」

 

　　「但我真的不想冒風險，不想擔驚受怕呢！」

 

　　「這個沒問題，如果這是因為妳自己的風險取向，只不過，妳要知道保守投資的後果而已！」

 

　　「明白妳的意思，等我再想一下，但暫時我真的不想再買股票。」

 

　　「沒問題。客觀因素下，我們需要投資，但主觀意願可以凌駕客觀因素的。」

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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