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02/11/2022

轉工必睇！福布斯2022全球最佳僱主排名大公開！奪冠竟然係佢？Amazon跌出Top 10？Apple、Microsoft排第幾？（附頭30排名）

#打工仔 #輝瑞 #京東 #職場 #Samsung #Apple #Microsoft #福布斯 #Forbes #全球最佳僱主 #轉工 #Google #Alphabet #好老闆 #Amazon
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Text: Christy Yiu

 　　來到年尾，不少打工仔都開始積極考慮轉工，如你有打算衝出國際，就要留意！最近福布斯公布了最新《2022全球最佳僱主》調查結果，當中大型跨國企業如Samsung、Apple、Microsoft等都有上榜，即睇詳細排名！

 

　　今年福布斯與數據資料公司Statista合作，向來自57個國家，一共800間跨國企業，合共15萬名員工進行調查，並以企業的影響和形象、人才發展、性別平等、社會責任等層面進行評分。

 

Samsung奪得全球最佳僱主No.1！Amazon跌至得14位？

 

　　結果顯示，今年奪得全球最佳僱主第一名的，是來自南韓的Samsung！福布斯調查人員指，Samsung在新冠疫情期間以員工安全和健康方面為首，應對得十分出色；Samsung亦同時被評為畢業生的最理想僱主之一，絕對是實至名歸！

 

（圖片來源：Unsplash）

 

　　至於第二名則為大家最熟悉不過的Microsoft，Microsoft同時亦為女性最理想僱主的46位和畢業生的最理想僱主的21位，是不少人夢寐以求的偏主之一！而第三至五名則依次為：IBM、Alphabet以及Apple。至於長期榜上有名的Amazon今年卻表現遜色，由2021年的第四位跌至今年只得14位！

 

即睇2022全球最佳僱主頭10企業：

 

1.    Samsung Group（三星集團）

2.    Microsoft（微軟）

3.    IBM

4.    Alphabet（Google母公司）

5.    Apple（蘋果）

6.    Delta Airlines（達美航空）

7.    Costco Wholesale（好市多）

8.    Adobe

9.    Southwest Airlines（西南航空）

10.    Dell Technologies（戴爾）

 

下頁睇第11至30位！

 

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