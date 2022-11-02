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02/11/2022

無油煙炭火燒鳥體驗！備長炭燒新鮮三黃雞：脆皮燒雞翼、彈牙雞頸、軟滑半生雞肝，必食邪惡雞皮包雞腎千層

#中環 #清酒 #串燒 #腐皮 #鳥世一 #廚師發辦 #美食 #Food Map #Omakase #炭燒 #薑味雪糕 #燒雞翼 #鹿兒島豚肉 #親子丼 #雞提燈 #燒葱雞腿 #蒜芯雞肩肉 #咖喱雞飯 #帆立貝 #雞冠 #免治雞肉棒 #雞肝 #雞腎千層 #蓮藕餅 #雞頸 #三黃雞 #新鮮雞 #燒椎茸 #天婦羅 #白鱈魚蛋 #油煙 #雞胸軟骨 #日本菜 #燒鳥 #備長炭 #雞皮 #森分秀樹 #玻璃箱 #美食地圖 #煙鴨胸 #山田錦
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Photo: 由作者提供

　　自從日本正式開關、恢復無簽證自由行，香港人都蜂擁「返鄉下」品嘗真日本滋味，廣大媒體和一眾KOL立即大預言家上身，猜測哪間日本料理店將要關門大吉……

 

　　所以呢，近排才開業的日本料理店，均是市場中的勇者，毋懼「睇人X街最開心」的民眾目光，同時也是對香港餐飲市道樂觀的表現。不過，說到底，一間食肆能否捱出頭，往往是取決於食品質素與服務水平，只要穩打穩紮地做好自己，便不用擔心窗外的風吹雨打。

 

　　今次介紹的「鳥世一」，算是疫情時代比較遲登場的日本料理店，大約於兩個月前才開業，遇上日本旅遊復甦，都是有點不逢時，但品質夠好的話，在中上環區都應該不愁沒有捧場客，況且廚師發辦只是每位$880，頗具質素，吃完都應該會感到滿意，至少應該沒有太多complaint。

 

鳥世一位於窄巷之內，相約朋友開飯的話，要特別提示在蘭桂坊酒店對面入口。

全店共有十多個座位，全都是counter seat，但空間都算頗寬敞不侷促。

有提供午市行政定食，也有$880的廚師發辦。

木製的wine list做得頗為精美。

把木製wine list打開，像頒佈聖旨一樣。

 

　　開餐之前，先點一支sake，是鳥世一的自家品牌清酒，由位於三重縣的酒藏寒紅梅負責，採用山田錦釀造，精米步合50%，味道非常鮮香甜美，充滿蘋果、青葡萄等水果香味，有點點像在喝西式白酒之感，以這種香甜口味搭配汁燒的食品是頗為合適，而且一路食會一路飲下去，愈食愈多愈飲愈狠，大家真是要有多少少自控能力才好喎。

 

享用燒鳥怎可沒有清酒？首先選擇一個酒杯。

鳥世一的自家品牌純米大吟釀，是跟三重縣的酒藏寒紅梅聯合打造，特別適合配合燒鳥。

此款純米大吟釀很香甜，充滿蘋果、青葡萄等水果香味，用來搭配汁燒的串燒特別雙得益彰。

 

下一頁： Omakase精美冷盤前菜、大廚出場！

 

 

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