【外遊攻略｜9張免費入機場貴賓室信用卡】上機前飲杯酒、歎碗魚蛋粉！邊張信用卡全年無限次入Lounge？無最低年薪要求？年費最平？

隨著世界各國陸續通關，個人和商務旅遊正在復甦，機場終於出現長久不見的出入境人潮！可以再去旅行咁開心，當然要帶著愉快的心情舒舒服服咁上飛機！入機場貴賓室（Lounge）絕對是指定動作！更何況現時有不少信用卡均有提供免費入Lounge的權利，部分信用卡亦只要求申請者的最低年薪達9.6萬（即月薪不用1萬），有一張更無最低年薪要求！想上機前免費入Lounge飲杯酒、歎碗魚蛋粉？話都無咁易！即比較各大信用卡的最低年薪要求、年費、可使用的機場貴賓室、免費使用貴賓室次數！

【免費入Lounge信用卡】1. Citi Prestige信用卡：無限次免費進入Priority Pass機場貴賓室

最低年薪要求：60萬

年費：$3,800

可使用的機場貴賓室：Priority Pass機場貴賓室

免費使用貴賓室次數：無限次

里數轉換（海外消費）：$4＝1里數

按此申請

【免費入Lounge信用卡】2. 美國運通Explorer®信用卡：新客戶獲ANSONKONGXEXPLORER限量版漁夫帽連簽名明信片套裝

最低年薪要求：30萬

年費：$1,800（首年免年費，其後每年簽帳滿15萬可豁免翌年年費）

可使用的機場貴賓室：環亞貴賓室

免費使用貴賓室次數：每年10次

里數轉換（指定消費網站／外幣消費）：$3＝1里數／$4＝1里數

按此申請

註：新客戶成功申請，或現有Explorer信用卡會員推薦好友成功申請可獲ANSONKONGXEXPLORER限量版漁夫帽連簽名明信片套裝。

【免費入Lounge信用卡】3. Citi PremierMiles信用卡：海外消費抵賺里數！

最低年薪要求：24萬

年費：$1,800（首年免年費）

可使用的機場貴賓室：環亞貴賓室

免費使用貴賓室次數：每年12次（需在享用服務後的30天內簽帳滿$5,000方可豁免每次$200入場費）

里數轉換（本地消費／海外消費）：$8＝1里數／$3＝1里數

按此申請

【免費入Lounge信用卡】4. 滙豐EveryMile信用卡

最低年薪要求：24萬

年費：$2,000（首年免年費）

可使用的機場貴賓室：環亞貴賓室

免費使用貴賓室次數：每年6次

里數轉換（指定日常消費／本地及海外簽賬）：$2＝1里數／$5＝1里數

按此申請

下頁睇：邊幾張信用卡最低年薪要求≤15萬？