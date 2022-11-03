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03/11/2022

193呂爵安拖手組「光德CP」 袁富華公開大讚郭嘉駿

#郭嘉駿 #呂爵安 #袁富華
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　　【晴報專訊】ERROR成員郭嘉駿（193）在ViuTV劇集《季前賽》中，飾演釋囚光仔，早前一幕聲淚俱下求「敏叔」劉錫賢原諒的場口，相當催淚，令觀眾對193的演技刮目相看。前晚一集，193與好戲之人袁富華有不少對手戲，更獲對方公開大讚。

 

193演技大躍進，先後獲導演袁劍偉、劉錫賢及袁富華（左）大讚。

 

　　郭嘉駿在《季前賽》飾演光仔，是一名釋囚人士，有感外界不再給予改過機會，令他也想放棄自己。出獄後他輾轉到呂爵安（Edan）家族經營的公司工作，獲關父（袁富華飾）賞識，更給予晉升機會，令他感激萬分。193在社交網貼出與袁富華對手戲的劇照，並寫道︰「收到劇本嘅時候，其實光仔嘅家庭背景係無被提及。經過了解後，發現入獄以來，無任何人探過佢，出獄後屋企人搬走埋、電話都改晒。只有三個長輩關心同信任佢，就係喪波、敏叔同埋關總。」身為金像獎最佳男配角的袁富華留言激讚︰「叁爺，You are wonderful！」

 

Edan爆有兩個版本

 

Edan和193十指緊扣，相當搞笑。

 

　　此外，Edan和193在這劇中由仇家變好友，兩人手拖手重返球場一幕，令觀眾相當驚喜，成功締造「光德CP」。Edan前晚在社交網公開拍攝花絮︰「其實呢場係做咗兩個版本嘅，一個係正常兄弟情嗰啲，另一個就係播出版本…調皮啲，點解最尾係呢個就要問導演！btw德仔跟咗光仔之後把口好似臭咗。」爵屎（Edan粉絲）紛紛留言表示喜歡「光德CP」，期待二人會擦出更多火花。

 

轉載自: 晴報

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