頻頻出現「靜電反應」？醫生：可能是身體缺氧！累積過多靜電會影響中樞神經系統？

天氣開始乾燥，部分人或會出現「靜電反應」，但身體頻頻出現靜電，可能是健康異常的警示。有醫生指，產生靜電的原因主要源於身體長期缺氧，如體內累積過多靜電，可導致腦神經細胞膜電流傳導異常，影響中樞神經系統，使人出現頭暈、失眠、煩躁不安、精神恍惚等，建議補充足夠水分並要多休息。

普通科醫生莫昆洋

普通科醫生莫昆洋指，當2個物體相互摩擦時，其中一個物體會失去電子而帶正電，另一個物體則會獲得電子而帶負電，如電荷無法中和便會形成帶靜電的物體，而手指或頭髮最常感受到靜電，觸到物件時或呈刺麻感。他指天氣乾燥或穿衣較多時，可能也會導致靜電，但只要出現次數不頻密，且只在特定地方或情況才出現，一般可以放心；惟靜電如出現次數頻密，便要留意身體是否出現缺氧問題。

體內過多靜電 恐損中樞神經

他解釋，缺氧是導致身體經常出現靜電的原因之一︰「白天上班忙碌，下班仍為工作煩惱，到深夜時大腦仍不停思考，會令大腦消耗大量氧氣，體內產生過多正電荷，而正電荷會流向金屬物體，所以開門或握着金屬門把時會有觸電感。」除了身體處於高壓情況，長期用神過度外，患慢性氣管炎、肺病、心臟功能欠佳和貧血者等，亦可致血含氧量不足。

他警告如體內累積過多靜電，會導致腦神經細胞膜電流傳導異常，影響中樞神經系統，使人出現頭暈、頭痛、失眠、煩躁不安、食慾不振、精神恍惚等症狀，對神經衰弱和精神病患者的危害更大。

如要避免靜電積聚，他建議可多觸碰牆壁或地板，釋出體內過多的正電荷；平時也要多補充維他命C和鐵質，促進身體製造用以運輸氣氧的紅血球、並維持它們的功能，同時要保持身體有足夠水分，如多喝水、進食水分較多的食物等，最重要是有足夠休息。