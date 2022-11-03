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03/11/2022

金融峰會過後再看經濟發展

#金融峰會 #中國經濟
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  • 溫天納

    溫天納

    溫天納為資深金融及投資銀行家，現任投資銀行高層，為中國高校聯金融協會創會副主席、香港證券專業學會委員會成員及歷任中國人民大學商學院榮譽講座教授及交銀國際創始董事總經理，在過去20年當中在内地和香港曾獲多項券商和投行界的獎項。

    中環人

    本欄每周四更新

　　金融峰會日前在風暴中召開，備受媒體及市場關注。就此筆者在周三接受中央電視台及第一財經電視訪問，筆者對本地經濟及金融市場發展前景仍具信心。雖然挑戰巨大，但本地競爭力仍在，相信未來人才亦將陸續回歸，協助市場的創新發展。

 

　　作為對比，經濟基礎仍屬市場核心焦點，目前雖存在挑戰，但未來潛質仍具備。的確，自10月以來，一系列因素如疫情挑戰、經濟低基數效應減弱、疊加上月PMI數據轉弱，某程度上影響市場對經濟短線基本面的預期。

 

（Tim攝）

 

　　不過，內地經濟基本面與此前狀況並不同，目前的經濟狀況是，在經濟弱復甦持續一段時間後，市場開始呈現邊際下滑的壓力。故此，經濟表現未來較大機會呈現分化。當中，製造業和基建將在高位回落，但仍能維持一定的水平。至於地產投資跌幅，估計會改善及呈現放慢，而消費不確定因素則較大。另一方面，內地出口回落壓力將增加。

 

　　針對市場及經濟風險，目前主要仍集中在疫情相關的因素上。此外，地緣政治風險、煤電保供應等因素仍在不斷變化中。不能否認，環球經濟衰退風險正在增加中。至於在未來，不同的風險因素會否出現不同的變化，目前仍需要觀察。因表現分化，市場對應的政策預期並未劃一。故此，較難觸發較大幅度的利率下調，以作對沖。

 

　　儘管如此，內地未來兩個月內地融資規模，估計不會明顯下滑。不過，早前在10月底因國有銀行及股份制銀行票據轉貼利率下降，導致市場對10月份社會融資擔憂。然而，在「儘量長時間保持正常的貨幣政策」的基調下，短期降準和LPR（貸款市場報價利率）下調仍存可能。始終，近期內房銷售和貸款投放已呈現邊際改善。不必過於看淡未來兩個月的社會融資額的表現。

 

　　目前，貨幣政策仍存觀望，人民幣匯率穩定屬貨幣政策寬鬆的主要約束因素。在減低實際貸款利率時，需要同步及充分釋放每一輪政策性減息的績效。從時間節點上，近兩輪MLF（中期信貸便利）、OMO（公開市場操作）減息區間分別爲9個月和7個月，故此，年底之前全面減息的機會較低。

 

　　目前，環球資本市場交易的核心焦點正從金融緊縮主題，逐漸轉移至真實需求。環球消費者信心指數將隨著通脹的拐點，從而觸底反彈，與此同時，在數據上，美國居民槓桿率看似仍可控，故此經濟硬著陸的機會較低，資本市場表現仍不宜看得過淡。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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