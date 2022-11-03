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03/11/2022

日本旅遊 | 2022年東京最具話題性的地方：下北沢！逛露天市集，再去3個必到新開發小區：個性商店集中型reload、睇書歎啤BONUS TRACK、鐵路橋底商店街mikan下北

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    Katty

    資深旅遊人，曾於《U Magazine》、《新假期》出任高級記者及高級編輯，主攻日本線。自小喜歡日本，美食、風景、溫泉、時裝、雜貨、動漫、日劇、偶像……瓣瓣鍾意！最愛分享最新、最人氣、最捐窿捐罅日本旅遊資訊，不視日本為「家鄉」，視日本為「主場」。

    主場·日本

    逢星期三刊出

Photo: 由作者提供

　　今次去東京，bookmark了一些新的地方要去看看，就如以往一樣。只是這次相隔時間比較長，checklist亦相對有較多項目！當中最想去的地方，是下北沢。老實講，對於這個地方，我還停留在「周圍都是古着店」的年代，不喜歡着二手衫的我，可能超過10年無去過這個地方！不過，知道這3年下北沢變化很大，就如同當年的吉祥寺、三軒茶屋、清澄白河一樣，成為了東京最具話題性的地方，絕對是非去不可！而最重要的是，無論由新宿坐小田急小田原線，還是從澀谷坐井之頭線前往，10分鐘就到，比起去豐州、台場更方便！

 

最佳前往日子：周末及假日！

 

　　這次選擇了在星期天前往下北沢，沒甚麼特別原因，只是剛好這天天氣比較好。一踏出下北沢站，四圍都是人，好多好多人，就好似在香港迪士尼樂園睇完煙花後散場一樣，我即刻後悔……不過後悔感覺只維持了幾分鐘！我從下北沢駅東口向東北面出發，沿路兩旁是一個又一個的小攤檔，有點似香港的市集，主要出售自家製的飾物及其他手作。這天剛好遇上新潟縣糸魚川市的活動，場內有一些熟食檔，出售以當地食材製成的燒雞串、燒魷魚等小食，當然我都抵不住誘惑，買了幾樣企埋一邊食，有種「久違了」的掃街感覺，很不錯！另外，旁邊還有一個叫「下北線路街空き地」的廣場，幾乎每個周末都會有活動，非常熱鬧，所以，要來下北沢的話，最好揀周末或假日。

 


踏出下北沢駅，已經見到很多很多人，完全感受到這個地方有幾人氣。

（圖片來源：Katty拍攝）

車站旁的行人通道，於假日時會變成小市集。

（圖片來源：Katty拍攝）

新潟縣的popup活動，重遇久違了的炭火燒魷魚，即刻成為我的早餐！

（圖片來源：Katty拍攝）

「下北線路街空き地」這天是一個小型跳蚤市場，附近住的媽媽們都拿出小朋友的二手衫及玩具出來賣。

（圖片來源：Katty拍攝）

 

下一頁：reload—人氣爆燈個性小區

 

 

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