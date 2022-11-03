慶祝票房大賣！《飯戲攻心》x 九巴推免費搭車日！邊2條指定路線可全日無限次免費搭？

由黃子華、鄧麗欣、張繼聰、林明禎等主演的港產喜劇《飯戲攻心》票房大賣逾7,200萬，成為香港華語電影最高票房第2位，僅次於 古天樂監製的《明日戰記》！為答謝一眾影迷支持，《飯戲攻心》將與九巴合作，請大家免費搭巴士！即睇以下詳情！

為記念《飯戲攻心》成為年度港產片入場人次 No.「1」及突破「108」萬入場人次，《飯戲攻心》亦會於今個星期日（11月6日），免費請大家乘搭九巴1號和108號巴士線，來往竹園邨至尖沙咀碼頭，以及啟業至寶馬山！

（網上截圖）

除了有免費巴士搭，九巴亦推出了6架以主角造型為題的巴士行走各區，影迷見到記得要打卡留念！

《飯戲攻心》x 九巴免費搭巴士

日期：11月6日

路線：1號（來往竹園邨至尖沙咀碼頭）、108號（來往啟業至寶馬山）