品牌顏色｜麥當勞由紅黃主色變成黑黃色！原來和McCafe有關？黑黃色可提升餐廳檔次？

早年麥當勞以紅黃主色全球街知巷聞，遠處見到紅黃色「M」字 Logo就會有種莫明其妙嘅興奮同開心。其實好多企業對品牌顏色選擇都十分講究，尤其係以B2C客群為主嘅公司，品牌顏色直接影響客群觀感及消費意欲。以飲食業為例，競爭激烈，消費次數頻密，所以麥當勞當年選用紅黃色作Logo顏色及餐廳主色，都係營銷策略性作用之一。但隨麥當勞近年生意策略改變，品牌顏色亦由紅黃色轉為黑黃色，而呢個轉變已經能夠觀察到其策略上不同細節。

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麥當勞初期目標客群以小朋友及家庭為主，遊樂場、自家玩具、開生日會等亦係主打服務之一。紅色帶有溫暖同活力感覺，除咗較易吸引目標客群、加強對品牌喜愛度外，亦能增加佢哋消費金額及次數，小朋友會因而較為興奮，對遊樂場生日會等更加投入，鼓勵父母到麥當勞進餐。另一方面，當食客被餐廳紅色主色包圍時，活力、急速感覺間接令加快進食及離開餐廳，從而提升翻枱次數，增加收入。

日子耐咗，品牌難免會漸漸老化，但麥當勞喺老化情況未嚴重之前就開始咗「活化工程」，而大眾最易察覺到就係由黑色嘅McCafe出現開始。品牌轉型及轉色初期，如一次過作大規模轉變有好亦有壞，好的就能一次過為客群帶來較大影響力，但亦可能搞不好令新舊客群一時間接受唔到新定位，失去舊客同時亦吸引唔到新客，「兩頭唔到岸」。所以麥當勞就選擇先以McCafe作試點，改用黑色作主色，以Cafe定位對新客群「試水溫」，更推出芝士蛋糕、輕食麵包、意式咖啡等。

選色及新產品令人觀察到目標客群有所改變，由兒童及家庭轉為年青及中年客群。雖然黑色唔似紅色一樣能提升翻枱次數，黑色更反而俾人冷靜感覺，加上Cafe俾人一種可以長時間「hea」嘅地方，兩者結合令顧客逗留時增加。但另一邊看，高雅嘅黑黃色就令餐廳檔次提升，加強新客群嘅信心。雖然翻枱率略為下降，但因年青及中年客群消費力較強，從而令單次消費金額上升。

其實品牌選色學問非常多，由品牌Logo、網頁或手機App、到實體店，就算同一品牌主色於不同場景都有其角色同運用。如能好好運用顏色去配合營銷策略，就能有效地影響客群不同消費經驗，更可加強銷售及延伸客群。