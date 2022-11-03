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03/11/2022

飲咖啡會妨礙鐵質吸收、導致貧血？元兇並非咖啡因，而是它！貧血人士飲咖啡4個注意點

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    曾欣欣

    鍾情Superfoods超級食物，以廚房做Playground！加拿大註冊營養師、代言人、5書作者，最新著作《就這樣EatClean減脂》。

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    本欄逢週四更新

　　咖啡，無論是於早上，或下午工作感覺疲倦需要提神的時候，已是部分成人每天飲用之一。咖啡中的其中一款主要成分，咖啡因，就是其中一款可令人暫時興奮或醒神之物質。關於咖啡，都有很多人（尤其是女生）問過我，咖啡因會否導致貧血？飲咖啡會否妨礙鐵質吸收？

 

（圖片由作者提供）

 

咖啡與鐵質吸收的關係

 

　　咖啡因防止鐵質吸收這個觀念，相信是來自於80年代。我追查了一份1983年刊登的研究指出，當進食一餐漢堡包餐時候同時飲用一杯咖啡（當年意式熱壓咖啡並不流行，所以研究是用過濾滴漏咖啡及即溶咖啡粉），鐵質吸收減少39%。但如果咖啡是進食漢堡包餐前1小時飲用，鐵質吸收並無影響；如果即溶咖啡濃度雙倍，所吸收的鐵質會更加低。

 

　　可是，導致鐵質吸收減少的主要元兇，似乎並非是咖啡因。2004年就有一項研究發現，咖啡因只鎖住約6%鐵質；抑壓鐵質吸收的，應該是其他物質。

 

　　最有可能的疑犯，就是多酚。兩年前在本專欄，就提過茶葉內其中一款多酚名為單寧。提及過一份2017年審視報告指出，單寧還可影響一餐的吸收，但並不影響長遠身體鐵質儲存量，也不會導致貧血。

 

　　事實上早於1999年，就有一項研究分析各款飲品的多酚含量對於非血紅素鐵的吸收；非血紅素鐵是來自植物的鐵質，另一款是來自動物食物來源的血紅素鐵。多酚含量愈高，影響非血紅素鐵吸收的程度也會愈高。這也解析到，茶比咖啡阻礙鐵質吸收的程度更高的原因。

 

我要避開咖啡或茶嗎？

 

　　不要緊張。首先，正如上邊我提到，貧血的主要因由並非是來自食物抑壓吸收。如果你本身並沒有貧血，那麼就不用特別要避開茶或咖啡。大部分患有貧血的女生，主因是月經周期引致流失，次因是進食不夠高鐵食物，並非因為飲茶或咖啡。若果你患有貧血，或屬於貧血高風險者，注意以下事項：

 

1.    飲茶及咖啡與正餐分開時段，最好相隔一至兩小時。

 

（圖片由作者提供）

 

2.    素食者進食非血紅素鐵的高鐵食物，建議同時進食維他命C含量高的食物去加強吸收，例如橙、柑、奇異果、草莓等。

 

3.    肉食者可增加肉類或海鮮，梘、蠔、青口等食物都提供高含量鐵質。

 

4.    有時候，尤其是月經流量高的女生，即使全面改變飲食，都不能逆轉貧血。亦有時候，對於某些人士，即使是短時期的貧血，也會對健康造成嚴重後果，這個類別包括孕婦、危疾康復者、幼童及嬰孩等，或需要立即服用鐵質補充劑。建議先諮詢醫生或註冊營養師去評估所需補充分量。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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