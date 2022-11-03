羊腩煲2022全港人氣推介 | 編輯精選Top 6羊腩煲！老字號大牌檔風味、打冷Feel古法黑草羊、啖啖肉淨羊腩、米芝蓮級名廚獨門油鴨炆羊腩、無限時放題任食

感受到了！涼風之中舌尖對羊腩煲的呼喚！出色的羊腩煲，熱辣香噴噴，吃過後，溫暖流遍全身，驅走令人騰騰震的寒意。羊腩煲，不求創新，只求真材實料，但也有各家獨門秘方。以下推介幾款城中好味羊腩煲：有半世紀老字號大牌檔風味、80後開設的摩登小炒足料出品、會所式靚場名廚獨門配方、麻甩友最愛的潮州打冷連皮帶骨羊腩、無限時放題任食兼打邊爐，以及羊肉專家名店以啤酒提味的羊腩煲。希望今個冬天夠漫長，可以約朋友試勻咁多間，找尋心中最愛！

羊腩煲2022全港人氣推介 | 1.近半世紀老字號大分量羊腩火鍋 增輝藝廚

增輝藝廚開在石硤尾已經有四、五十年，是該區的老字號，2018年奪得米芝蓮必比登推介，老店更加熱鬧起來。增輝藝廚的招牌菜有頭抽雞、鬼馬油炸鬼、砵仔焗魚腸等香港大牌檔經典菜式。到了冬天，餐廳更旺，幾乎每枱也點羊腩煲。

增輝藝廚的羊腩煲以古法足料炮製，而且分量十足，每煲起碼足夠5、6人分享。店內羊腩煲啖啖肉，入味非常，羊肉鬆化，連皮的筋位也炆得軟腍，膠質豐富。而配料有枝竹、花菇和冬筍等，吸收湯汁精華，香口濃郁，記得連湯汁也不要錯過，撈飯一流！

羊腩煲$568（跟時菜一碟）

極之大堆頭，分量十足，可以5、6個人分享。

（圖片來源：增輝藝廚Facebook）

店內的小炒鑊氣十足，招牌菜頭抽雞鹹鮮滋味，不要錯過。

（圖片來源：增輝藝廚Facebook）

增輝藝廚開在石硤尾已經有四、五十年，是該區的老字號。

（圖片來源：增輝藝廚Facebook）

地址：深水埗石硤尾街31-33號地舖

電話：2778 8103

營業時間：星期一至日 5:30pm-2am

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