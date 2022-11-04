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04/11/2022

港多間銀行加息0.25厘 港府：樓價微調意料之中

#樓市 #供樓 #加息
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　　【晴報專訊】美國聯儲局今年連續第6次加息，並連續第4次加息0.75厘，累計3.75厘，為40年來最大幅度。本港各大銀行包括匯豐、中銀、渣打等均宣布跟隨加息0.25厘。財政司司長陳茂波指，樓價未來續輕微下調是意料之中，認為現毋須調整辣招。

 

加息持續，金管局籲市民置業、按揭時，小心評估風險。（資料圖片）

 

　　若手持600萬元樓、按9成、以30年分期計，加息後月供將增757元。學者指現時股樓偏軟，存款利息高，如有資金可分批定期。

 

　　美聯儲局決定再加息0.75厘，至介乎3.75至4厘，利率已升至2008年1月以來最高。聯儲局主席鮑威爾重申，致力將利率上調至足以令通脹回落至約2%，但未來決定加息速度時，會考慮經濟及金融活動，「減慢加息的時機或在下次出現」，又強調停止加息是「十分言之尚早」。

 

本港多間銀行包括匯豐昨宣布上調最優惠利率

 

　　在本港，多間銀行先後宣布加息，匯豐及恒生今起上調港元最優惠利率0.25厘；中銀及渣打則於下周一（7日）上調港元最優惠年利率0.25厘，均由5.125%上調至5.375%。4間銀行同步上調港元儲蓄存款戶口的利率0.25厘。

 

陳茂波：暫毋須調整辣招

 

　　財政司司長陳茂波表示，美國加息幅度為40年來最高，認為美國通脹率仍超過8%，失業率偏低，不排除進一步加息，明言本港經濟仍面對挑戰，需預備針對金融市場的影響。本港第三季GDP錄得負增長4.5%，連續3個季度收縮，主要因外圍經濟環境欠佳，及疫情打亂跨境運輸，令出口大跌。他說，若疫情持續受控，恢復對外往來，相信本港經濟會回穩。恒生銀行首席市場策略員溫灼培相信，聯儲局未來會減慢加息，以免「落藥」太重損害經濟，估計息率或加至5厘才見頂。

 

專家倡資金分批定存增值

 

　　樓市方面，陳茂波指，目前負資產個案有約500多宗，與1997至2003年低潮時的逾10萬宗相比不多，經檢視發現不少涉銀行職員內部的高成數按揭貸款。他強調，政府正密切留意市況，認為樓價未來續輕微下調是意料之中，重申審視各種情況後，目前認為有關需求管理措施毋須調整。金管局總裁余偉文稱，市民在作出置業、按揭或其他借貸決定時，須小心評估及管理有關風險。

 

　　據銀行調高最優惠利率，以P按2.725厘計算，加息0.25厘後，P按升至2.975厘。假設手持600萬元樓、承造9成按揭，以30年年期計，連同按保費用，加息後月供升至約23,829元，較9月份加息時再增約757元。美聯物業住宅部行政總裁布少明稱，雖然金管局近來調低壓測，惟港股波動，加上仍有加息壓力，料今年全年樓價跌10%。

 

　　中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波指，美國加息進一步拖累環球經濟，認為本港樓市尚有調整空間，加上股市波動，建議市民趁存款利息亦提高，可將資金分批定期，為存款增值。

 

 

轉載自: 晴報

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