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04/11/2022

陳茂波核酸陽性毋須紅碼 強調一視同仁 5歲及以下童料下周可打「BB針」

#陳茂波 #衞生防護中心 #肺炎疫情
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　　【晴報專訊】財政司司長陳茂波外訪時確診，日前返港核酸檢測陽性，但政府稱屬「康復個案」而毋須隔離，引起外界爭議。衞生防護中心昨解釋，6月後所有入境者即使核酸陽性，若病毒CT值達康復範圍，並界定為康復或復陽，便毋須受紅碼規管，強調對所有人「包括官員要求一致」，惟中心拒公布陳的CT值。

 

陳茂波指，參與峰會時除上台發言外，在台下一直戴口罩。

 

　　另港府指，復必泰「BB針」今日抵港，料下周開放予6個月至5歲以下兒童接種。

 

幼兒版復必泰疫苗為成人版劑量三分一（資料圖片）

 

　　政府上月26日公布，陳茂波在外訪時快測陽性，至本周一快測轉陰性登機返港，本周二抵港，翌日（2日）出席國際金融領袖投資峰會。參照現時政策，本地快測陽性者在確診翌日視作「Day 1」，即陳在「Day 6」已界定為康復，較本地及醫院患者最快在「Day 7」視為康復更快。

 

衞生防護中心拒公布CT值

 

　　中心總監徐樂堅昨解釋，陳於機場核酸樣本陽性，但CT值屬「康復個案範圍」，且無病徵及登機快測陰性，故評為康復者，毋須隔離或受紅碼管核。相關原則自6月1日起適用於所有人，強調「政府官員亦一致」；而9月26日至11月1日期間，有455名入境者抵港時核酸陽性，但符合康復指標獲放行，「並非因峰會有所改動」。

 

　　對康復CT值範圍，徐指難以劃綫，需針對個案病徵等全盤考慮，亦拒公布陳的CT值。翻查資料，若按公院標準，9月1日起，CT值大於30的患者已視作康復。

 

　　陳茂波指，除上台發言外，參與峰會時在台下一直戴口罩，強調今次回港待遇與巿民一視同仁，「絕無任何特殊安排」。醫衞局副局長李夏茵指，6月中後所有主禮嘉賓上台發言亦可除口罩。

 

　　另本港昨增5,245宗確診，包括416宗輸入；多5人染BQ.1.1，4宗為本地個案。並多10人病逝，當中1人已打4針。在過去1周，本港日均確診及本地個案跌9.2%和10.3%，入境升5.3%。而復必泰BB針今日抵港，料下周可開放予6個月大至5歲以下幼童接種。

 

 

轉載自: 晴報

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