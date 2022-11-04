深水埗配水庫泥土 驗出類鼻疽菌 袁國勇：食水安全

【晴報專訊】深水埗類鼻疽爆發有新發現，區內配水庫泥土疑造成傳播。衞生防護中心指，5個配水庫上方泥土樣本中，有32個陽性，當中6個深層泥土樣本成功種菌，4個經全基因分析與8名患者「極度相似」。

袁國勇（左）強調至今全部水樣本未驗出類鼻疽菌，於配水庫加裝高效過濾網等建議僅為減低風險，旁為歐家榮。

但港大微生物學系講座教授袁國勇指，未找到「泥土入屋」感染居民的途徑，懷疑受污染泥土經配水庫通風口抽入，但強調至今無水樣本陽性，本港食水仍安全。

今年至今類鼻疽感染個案有34宗，當中6人仍留醫。其中25宗個案在8月後爆發，8人已死亡，當中僅1人死因排除與鼻類疽相關。傳染病處主任歐家榮指，與港大團隊在深水埗供水的石硤尾主庫及2、3號配水庫，蝴蝶谷配水庫及畢架山配水庫取得95個泥土樣本。15個淺層樣本中，7個陽性；80個深層樣本中，25個陽性，石硤尾3個配水庫佔16個，畢架山配水庫佔9個。

團隊其後成功從6個深層泥土樣本「種菌」，絕大部分來自石硤尾3個配水庫，當中4個樣本經全基因分析，與8名患者「極度相似」。歐指，深水埗20名患者居於19座大廈，亦由畢架山、石硤尾主庫及2、3號配水庫供水，僅一段時間因石硤尾主庫維修，改由蝴蝶谷配水庫供水。團隊調查至今，發現38個環境樣本陽性，除上述泥土樣本，亦有4個地盤泥土樣本、2個患者家中花樽和水龍喉拭子樣本陽性。

港人需接受類鼻疽為風土病

深水埗爆發類鼻疽個案，袁國勇早前曾到區內地盤視察。（資料圖片）

港大微生物學系講座教授袁國勇指，相信配水庫泥土造成傳播，惟因不少患者足不出戶或居安老院，對於泥土「入屋」途徑仍然未明。他指，昨再到配水庫視察，認為受污染泥土經裂縫滲入水庫可能性「非常低」，但懷疑泥土經通風口抽入配水庫，建議應加裝高效空氣過濾網。他又強調至今全部水樣本陰性，本港食水仍然安全，有關做法只為「減低風險」。

對上月北角、將軍澳等地亦有個案，袁指港人需接受類鼻疽是風土病，相信今次調查已完成。而隨全球暖化，泥土中的類鼻疽伯克氏菌會加快繁殖，水溫上升亦令氯含量下跌；而深水埗人口老化嚴重，或是導致爆發原因。

水務署：研實時監察氯含量

水務署總水務化驗師蔡德業指，已按專家建議採取審慎措施，包括添加相關配水庫的氯含量，並擬在配水庫出水口加裝實時監察，24小時偵測水中氯含量，及正積極研究加設紫外線消毒、高效空氣過濾器。至於會否推廣至全港配水庫，他指會按需要裝設。