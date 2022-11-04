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04/11/2022

《飯戲攻心》大收搣甩票房毒藥污名 黃子華自彈自唱找數︰下次除褲

#飯戲攻心 #黃子華
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　　【晴報專訊】《飯戲攻心》截至昨晚，累積票房衝破7,300萬，累積入場人次高達108萬，成績令人鼓舞。戲中演員紛紛「找數」答謝觀眾，繼女主角鄧麗欣早前公開索爆泳照後，今次到黃子華出手。前晚八號風球懸掛下，子華神在FB上載以結他自彈自唱的短片。他說︰「香港都少有，十幾廿年嘅票房毒藥，都係一個記錄。但係講呢啲嘢我覺得好尷尬，有乜好講呢？好似好自戀定自憐咁，好核突，所以用另一個方法講會容易啲。」隨後，子華神拿出封塵多年的結他，自彈自唱《毒藥之歌》。歌詞不但自抽其票房極低的電影《一蚊雞保鑣》，並細數在影圈多年的心路歷程；歌詞亦提及《飯》片狂收吐氣揚眉，更呼籲大家留意明年上映的新戲《毒舌大狀》。

 

日前子華神（中）與《飯戲攻心》眾主角出席慶功宴。（資料圖片）

 

下周一重播《男親女愛》

 

子華神坦言已十年無公開唱歌，為答謝粉絲決心「獻醜」。（網上截圖）

 

　　事後，子華神笑言︰「找完數你搞清楚，我唔係張繼聰、王菀之，搞呢段嘢（自彈自唱）難過除褲好多，唔好再叫我除褲，除非下次《毒舌大狀》又有好好成績。不過係明年嘅事，今年仲有咁多個月，何以解憂？惟有《飯戲攻心》。」找數片段截至昨晚十時已勁吸逾1.4萬like，《飯》片導演陳詠燊更留言︰「隻歌要出碟啦！」而電影公司將在後日免費請市民乘搭九巴1號及108號綫，回饋觀眾支持《飯》片。另外，TVB下周一深夜重播由子華神及鄭裕玲主演的經典處境劇《男親女愛》，該劇00年首播時曾創下48點收視佳績，相信重播可再掀煲劇熱潮。

新片《毒舌大狀》的子華神瘋狂鬧人，令粉絲十分期待。（網上截圖）

 

轉載自: 晴報

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