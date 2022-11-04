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04/11/2022

速減14磅還原爆肌身形 林子善真空上陣跳艷舞

#林子善 #超能使者
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　　【晴報專訊】林子善在台慶劇《超能使者》，飾演「高勇」陳山聰的異卵雙胞胎哥哥「高守」，劇中任職健身教練的子善，真空上陣跳艷舞，無懼飛「雀」，令觀眾看得嘩嘩聲。

 

林子善跳艷舞毫不尷尬，而且表現奔放。

 

　　林子善在《超能使者》中有不少赤膊騷肌場面，前晚更爆肌做引體上升、倒掛sit up及單手捉實鐵架「空中漫步」，認真厲害。子善透露因疫情關係加上囡囡出世，沒有時間健身，身形一度暴脹至153磅。當知道要在《超》劇中騷肌，即努力跑步及健身，再配合飲食，成功減走14磅。

 

　　昨晚一集，子善為賺錢交租當舞男，換上七彩緊身褲大跳艷舞。曾於電影《古惑仔激情篇洪興大飛哥》中，僅穿內褲在街頭鴨仔跳的子善，對於今次拍攝毫不感到尷尬，反而因穿上打底T-back令他不舒服，最後索性真空上陣︰「我寧願『走雀』，都唔想著T-back，好在我都有番咁上下size，褲仔包到full咗唔會有事。」

 

自認size大唔怕『走雀』

 

山聰和子善飾演兩兄弟，甚有喜感。

 

　　至於第三集才正式登場的陳山聰，「唔鹹唔淡」廣東話爆笑連場，他透露日日食米線實地偷師︰「今次都幾大挑戰，口音如果太造作、講得太歪嘅話，觀眾會聽唔明我講咩，所以要搵個中間位，好感激太太同我練習。」為呈現演員最真實反應，開拍前一直保密，令對手劉穎鏇首日開工要不停忍笑，相當辛苦。

 

轉載自: 晴報

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