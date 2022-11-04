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04/11/2022

英國衰敗之路難以逆轉

#英國政局 #首相 #辛偉誠 #卓慧思 #衰敗
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  • 雷鼎鳴

    雷鼎鳴

    香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授

    雷鳴天下

    本欄逢周五更新

　　近日最能反映西方國家正在踏上衰敗之路的事件，是英國接連換首相，卓慧思當了45天首相，「剋死」了英女王，推出所謂的「小預算案」，英鎊匯價立時應聲大跌，不得不另找高明。印裔英國人辛偉誠接棒，暫時穩住局面，但未必長久。

 

　　英國是否在衰落？這問題對世界政經格局有一定重要性，對那些要跑去英國謀生的香港移民，更是絕不能輕忽之事。從數據上看來，英國的經濟確有點不妙，今天英國人的平均工資，扣掉通脹後，比15年前還要低，近年更連續6年呈下降現象。按美國中情局《世界事實書》的數據，聯合王國的人均GDP，在2020年，只是德國的82%、美國的69%，與前佔領地相比，只是香港的74%、新加坡的45%。若以居住面積而論，人均面積只是美國的三分之一，難怪美國的一些評論者也說︰「原來英國這麼窮！」窮以外，稅還多得很，入息稅的最高邊際稅率是45%，增值稅是20%，再加上國民保險稅、房產稅等等，人民的可支配收入真的所餘無幾，尤其是在倫敦以外更是如此。曾幾何時，英國視殖民地新加坡為不毛之地，現在卻希望把倫敦打造為泰晤士河上的新加坡。

 

失殖民地豐厚資源 經濟萎靡

 

　　要明白英國衰敗的原因及卓慧思政策為何不得其法，我們應了解一下英國的歷史。在1500年，英國與西歐相比，並非經濟強國，據世界經濟史大師麥迪森（Angus Maddison）的數據，當時英國的人均GDP，只是歐洲12個有較好歷史數據國家平均值的89.7%，人口絕大部分住在農村，1萬人以上城鎮人口的數量只是總人口的3.1%，遠比不上意大利的14.9%或比利時的21.1%。但在16世紀中葉以後，英國戰勝了西班牙，又派遣船隊積極到世界各角落奪取資源及找尋殖民地，到了1600年，其人均GDP已比歐洲12國的平均高出7.5%，而且在那年成立了東印度公司，逐漸加深在印度的影響力。在17及18世紀，科學革命亦在英國出現，為後來的工業革命提供了重要基礎。

 

　　要論述大英帝國的歷史，不能不注意印度。東印度公司靠貿易作藉口，慢慢對印度建立了強大的控制力，到了1858年，英國還乾脆把印度納為殖民地。其實英國在印的人口，從來沒超過印度人口的0.05%，例如在1805年只得3.1萬人，為何能把印度控制得死死的？除了船堅炮利外，英國所倚仗的便是分化印度人，讓他們各自互相爭鬥，英國便可漁人得利。這一招英國也同樣用在其他殖民地之上。18及19世紀，英國不斷增加其殖民地，到了1913年，英國在非洲領地人口達5200萬人、亞洲3.3億人，再加上澳洲、美洲等地，大英帝國人口總共達4.12億，是英國本土的10倍，其中印度獨佔了總人口的四分之三。而英國從這些殖民地，尤其是印度身上，所奪取的資源足以養肥英國，例如從印度得到的稅收可供養英國龐大的軍費。到了1870年，英國的人均GDP已升至歐洲12國平均的1.53倍、美國的1.31倍。

 

　　但維多利亞女王時期的霸權終不可持久，首先是美國大量投資在科技上，工業實力彎道超車，超越了英國。在1913年，英國人均GDP已被美國超越，只等於美國的93%，此後差距繼續擴大。但更大的問題是二次大戰後，殖民地紛紛獨立，1947年印度獨立，大英帝國便失去大部分人口，接着非洲的英國殖民地紛紛離去，失去了大部分殖民地的資源，英國的場面便撑不下去，衰落只是時間問題而已。在1950年，英國人均GDP仍比歐洲12國平均高出37.8%，但到了1973年，已低於這些國家的平均值1%了。

 

退出歐盟仰美鼻息 實屬不智

 

　　80年代戴卓爾夫人上任，整頓了英國經濟，打擊了工會所造成的低效率，可算是英國中興的功臣，但她退任後，英國的頹勢又再重來。但這時全球經濟一體化迅猛發展，世界的生產力進步快速，英國也受惠。英國加入歐盟本是符合全球化趨勢的明智之舉，有助她抵擋失去殖民地打回原形後所帶來的困境，但英國總是有些人思念過去日不落帝國的風光，以為自己高人一等，愚蠢地退出了歐盟。

 

（iStock）

　

　　一退出歐盟，種種惡果便撲面而來，英國必須找新的靠山，美國是她的選項，為了爭取美國支持，英國反華及反俄的態度十分積極，這是「投名狀」式的表態，一定要做得過分才能得美國相信。自己窮得要命也要資助烏克蘭，自己極需有效率的先進通訊系統，卻在經嚴格檢查並無發現安全問題時放棄華為，這對英國經濟的打擊，總是會體現的。

 

　　所以英國的根本性問題是生產力結構性衰落，必須改善生產力才可能解決其收入停滯，政府欠債纍纍的問題，卓慧思靠稍減稅收，又不懂把這與刺激生產拉上關係，自然解決不了問題，下台是活該的。

 

轉載自: 晴報

 

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