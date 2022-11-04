香港回來了，顏寧為甚麼不來？

標題看似風馬牛不相及，卻是刻意的。

金融高峰會和7人欖球賽，被政府講成是香港回來了。兩者都是向外國展現香港經歷3年疫情，回來了。是嗎？相信任何人也感受不到。



施政報告說要搶人才，搶甚麼人才？

許多人不認識這位美女科學家，顏寧，45歲，全球頂尖生物學家。5年前受聘普林斯頓大學，成為首位雪莉．蒂爾曼終身講席教授。剛宣布「落戶」深圳，參與創建深圳醫學科學院，目標是25年後把深圳醫學科學院建成為全球著名醫學研究機構，粵港澳大灣區醫學科學競爭力、創新力、影響力全球卓著。

如果香港像深圳般給予她相信條件和機會，她會來嗎？我不知道。我只知道以特區政府官員的創意是不會想得到、整個官僚體制一定想出千萬個理由反對、立法會議員嘛！他們會看看風向再說。

為甚麼講顏寧？因為她是頂級人才，做的研究正正是未來幾十年最吃香的。而我們現在不是說搶人才嗎？

她獲清華大學生物科學與技術系學士學位，後得美國普林斯頓大學分子生物學系博士學位，並繼續博士後研究。夢想是回兩所母校任教，實現了。2007年受聘清華，成為最年輕博士生導師；10年後到普林斯頓，成為首位雪莉·蒂爾曼終身講席教授。

這意味著她高薪厚職，而且終身都在世界頂尖大學進行研究，不怕沒有資金，不用擔心工作，但她還是決定離開。

（Twitter圖片）

「深圳是夢想之都，我要在這裏實現自己的下一個夢想。」顏寧星期二上午在深圳全球創新人才論壇上以《歸去來兮》為題說，已向普林斯頓大學辭職，將回國參與創建深圳醫學科學院。

看看這家還未起步的深圳醫學科學院有甚麼目標？

1、2025年，以深圳醫學科學院為中樞和橋樑的深圳醫學科技協同創新共同體基本建成，部分重點領域研究取得進展，針對重點人群和重大疾病的防治技術獲得階段性突破，醫學科技創新能力得到提升。

2、2035年，以深圳醫學科學院為核心引擎的粵港澳大灣區醫學科技協同創新體更加成熟定型，重點領域研究取得重大進展，針對重點人群和重大疾病防治關鍵技術獲得顯著突破，醫學科技創新能力顯著增強。

3、本世紀中葉，深圳醫學科學院成為全球著名醫學研究機構，粵港澳大灣區醫學科學競爭力、創新力、影響力全球卓著。

短中長期目標，清晰明確，這就是Strategic Thinking。任何將會加入的人都知道要做甚麼，而不得不佩服深圳市政府的戰略眼光。

深圳醫學科學院是一間集科研轉化、學生培養、經費資助等功能於一體的新型研發機構，要成功一定找對人。據顏寧透露當深圳邀請她時，是一拍即合，她強烈感受到了向著夢想努力的興奮和愉悅。

究竟是有深圳醫學科學院的構思先？還是因為顏寧而替她度身訂造這新型研發機構呢？相信兩個可能性都有，只是做科研，她在美國也做著相同的事；培養學生，她也做著；但可以把經費資助這一塊也劃進來，而且由她負責，那麼她真的可以把正在做的和希望做的都做上了。

如她所說可以在這新型研發機構，支持更多優秀學者，應對人類面對的各種健康威脅，挑戰生物醫學難題，做出真正原創性的突破，回饋社會。

如果在香港，即使有這樣一個機會、一個角色、一個平台，她卻要忙於向立法會財委會申請撥款，應付一個董事局和一個管理委員會，每年要上立法會面對議員質詢，而且請人方面交給獵頭公司，人才的薪酬要和其他院校掛勾……總之，煩到死。

從深圳經濟特區過去突破性的發展，相信他們給予顏寧的自由度，就像當年鄧小平給他們一樣，沒有框框條條，不管怎樣，幹出一片天來。

不過我相信顏寧也不會來香港，因為這裏的人沒有夢想，開口埋口都是錢。

看看特首講的「高端人才通行證計劃」，說要招攬過去一年年薪達到港幣250萬或以上，以及畢業於全球100大的大學人士，來港置業和安居7年後，可申請退還已繳付的買家印花稅和新住宅印花稅，還要在過去5年累積3年工作經驗⋯⋯這是甚麼搶人才的措施？簡直不知所謂。

聽聽顏寧說甚麼？

「我的夢想就是經過幾代人的共同努力，在10年、20年之後，在世界生物醫藥的版圖上，深圳將會佔有重要的一席之地。在那個時候，希望當大家說起生物醫藥的大灣區，首先想到的就是東半球的這裏。」她還現場還公布人才招聘郵箱，「歡迎大家與我們一起打造生物醫藥的深圳。」

顏寧有夢想，更有家國情懷了。