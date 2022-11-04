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04/11/2022

最新研究！一周兩日WFH，員工流失率減3成半！兩大企業親證「混合式工作」：僱主僱員雙贏 ！

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　　混合式工作在疫後成為新趨勢，疫情兩年以來，愈來愈多研究指出，混合式工作對員工的身心健康及工作有良好影響。

 

　　有兩間大規模推行混合式工作的企業表示，雖然新工作模式涉及重新設計空間，以及添置設備，需投入不少成本，但基於員工期望有關政策，亦因而不抗拒回辦公室，企業不用憂慮。

 

　　據美國史丹福大學經濟學教授Nicholas Bloom團隊早前發表的研究，透過隨機安排一間企業內部員工推行混合式工作進行觀察，發現一周可在家工作（WFH）兩天的員工，比起5天都回辦公室的同事，流失率大減35%；工作滿意度提升、總工時並無減少，最重要是工作效率略有提高。

 

協作軟件能助辦公室員工，與在家工作的員工無縫協作。（思科提供圖片）

 

改變空間運用 添置數碼器材

 

　　如何應對推行混合式工作的挑戰？早前舉行的思科WebexOne會議上，兩家萬人大企金融服務企業Aon與網絡服務企業Akamai Technologies分享推行混合式工作的情況。Aon首席資訊官Rajeev Khanna指出，公司一直都有混合式工作的制度，疫情下全面在家工作，到現在回辦公室日數已回升。當同事間要商討合作，或與客戶會面，便會返回辦公室。他指出，公司重視Smart Working，同事所在地其實無關重要，反而是在做甚麼事情，怎樣做才更重要。

 

　　Akamai Technologies首席資訊官Kate Prouty說：「疫情期間我們做了很多次意見調查，發現全球整體有75%員工，想只回公司1天或以下。」她坦言內部對調查結果感意外，但亦同意讓同事自行決定何時回辦公室。

 

　　混合式工作減少回公司時間，空間運用明顯改變。Kate Prouty指出，原有總部的19層辦公室大樓已明顯過大，除適當減少樓層，亦改變想法，例如毋須大型總部，改在多個地區設點；室內的大會議室亦可改為小房間。她續稱，同事仍有回辦公室的時間，其時要讓他們見到活躍的辦公室，而非一排排空桌椅。

 

　　Rajeev Khanna則表示，特別留意設備上對混合式工作的需求。例如其公司在辦公室添置很多數碼白板，讓兩邊員工能方便地書寫、討論，能讓遙距員工認真加入對話。同時，他亦趁機透過協作軟件的功能簡化內部溝通，例如以前要層層電郵表格的批核工作，協作軟件可一鍵完成。

 

與同事互動 員工主動回公司

 

　　不少僱主對於員工在家工作的主動性仍有戒心，但兩人均很認同員工對混合工作政策的歡迎，會反映在工作上。

 

　　Rajeev Khanna提出，近兩年新加入的員工，在疫情可控後亦很主動安排時間回辦公室工作，除了因工作實際需要，他們亦很想增加與同事的社交互動。

 

　　而Kate Prouty則認為，考慮或推行政策的時候，盡量多做員工意見調查，分析員工的觀感，確保公司理解員工感受。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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