  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
數碼新秩序
邵看新經濟
改朝換代Digital智城物語創科Hot Talk智叻生活智慧城市4.0數碼轉型電商教室跨境營商戰略疫市新常態夢想本應翱翔
關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

04/11/2022

房地產科技｜重學ABCD：人工智能、區塊鏈、雲端計算、大數據！幼稚園學生都要識互聯網科技？

#互聯網科技 #房地產科技 #人工智能 #區塊鏈 #大數據 #數碼 #創科 #雲端計算
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 邵志堯

    邵志堯

    邵志堯 博士

    亞洲新零售總會企業策略顧問

    香港知識型KOL、多重身份：江西財經大學客座教授、產業經濟學博士、產業測量師、上市公司董事、報章雜誌專欄作家、作者等，近年常在新舊媒體發表文章和視頻，用最深入淺出方式分析不同議題，希望將娛樂融入教育之中Education + Entertainment = Edutainment。

    邵看新經濟

　　從前在幼稚園學英語的時候，ABC是由A for apple、B for boy學起，十年前便進化至A for astronaut、B for barbarian、C for chimpanzee。到了今天，如果幼稚園學生不知道A for AI（人工智能，Artificial Intelligence）、B for blockchain（區塊鏈）、C for cloud computing（雲端計算）、D for big data（大數據），便會輸在起跑線，事關這是近幾年非常火熱的互聯網科技的核心，未來也將會繼續以光速進行革新，地球也比從前轉得快，為了使讀者更了解何謂互聯網科技，以下將會逐一介紹。

 

　　本篇就由AI（人工智能）開始，人工智能始於上世紀80年代，當時分成兩大陣營，一個是以規則為主導（rule based），另一個則以神經網絡（neural network）作核心。兩者從字面上很難理解，但說白了，一個是死讀書，而另一個是教它怎樣思考。規則主導即教它A便會是B。舉例說：一個圓面在頂上加兩個三角，便教它這是貓，但會容易出錯，因為世界上有很多不同種類，摺耳貓的話便辨認不了。而神經網絡為核心則教它怎樣思考，learn how to learn（學習怎樣學習），這也是哈佛大學的教育宗旨。電腦審視大量貓的圖片，從而得知貓的特徵，從而判斷出哪一隻是貓。早些年AlphaGo便是從大量實戰去學國際象棋和圍棋，把世界棋壇大師殺得片甲不留。

 

　　房地產科技的人工智能在設計方面已應用在人工審圖，要符合不同城市的建築條例，便可以用rule based方法，要怎樣改善空間佈局，便給予多一些大師級的作品，讓它學懂箇中精萃。找房apps則利用人工智能，找出合適的樓盤給使用者，不需要使用者自行填寫找房的參數，apps比使用者更加了解自己。

 

（影片由作者提供）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看

我要回應

更多邵看新經濟文章

你可能感興趣

#互聯網科技 #房地產科技 #人工智能 #區塊鏈 #大數據 #數碼 #創科 #雲端計算

更多數碼新秩序文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

「吾港吾知」懷舊美食夜——長知識的歡樂晚宴

etnet.com.hk