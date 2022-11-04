【FOCUS】33年最重手加息藏鴿影　英國「前路艱難」

從去年12月開始，接連加息7次(5次25基點、2次50基點)的英國央行，周四(3日)晚再祭出33年來最大升幅－－75基點。

不過，跟美聯儲的鮑公警告「最終利率水平或高於預期」反其道而行，該行前瞻指引明言利率峰值將「低於金融市場的定價」，加上行長貝利警告英國家庭面對未來兩年衰退「前路艱難(tough road ahead)」，議息前高歌猛進的英鎊兌美元掉頭重挫。

BOE警告衰退持續至2024年中

一年前還是0.1%的英國基準利率，面對9月錄得40年最高的通脹(10.1%)，幾級跳至最新3%的2008年以來最高水平。但貝利「加息是令通脹下降的最好方式(best way)」的政策解畫，顯然說服力欠奉。

原因之一是，英國央行對通脹路徑的預測顯示，即使激進加息，當地通脹第四季仍將回升至10.9%，明年第一季略回落至10%，明年第四季仍企於5.2%，遠高於央行2%政策目標。

原因之二是，英國央行直認，經濟已於夏天進入「具有挑戰性」的低迷期，預計第三季GDP將收縮0.5%、第四季續收縮0.3%，此種衰退將持續至2024年中，為自1920年代有記錄以來最長的一次。

按揭還款加劇生活成本危機

原因之三是，加息帶動按揭還款上升，將加劇英國家庭的生活成本危機。按最新加息75基點計，採用浮息按揭（Tracker mortgage）的貸款人估算每月平均須多付近74英鎊，去年12月至今累計每月多付逾284英鎊。而大多數購房者採用的兩年期固定房貸平均利率，亦從「迷你預算」公布前的4.74%升至6.46%的2008年以來最高。

據智庫Resolution Foundation(決議基金會)測算，按英國央行的進一步加息路徑，或意味多達500萬戶英國家庭到2024年底，平均多支付按揭賬單3900英鎊。

鑑於此，在英國幾乎家喻戶曉的「省錢專家」Martin Lewis就警告，倘若基準利率在明年春天邁向5%水平，英國家庭將面臨三重威脅，包括抵押貸款利率本身、更少人通過獲得最優利率的壓力測試、隨之而來的房價調整。有數據顯示，英國房價過去兩月下跌0.9%，為15個月以來首次。

復甦無解，嚴陣以待能源中斷

面對衰退已至、失業率趨升、房價下跌在所難免、生活成本百上加斤，英國央行似乎只有一把板斧－－加息，來避免令情況變得更糟，難怪英鎊以跳水走勢表達對此並不買賬。

接下來市場關注的焦點是，新英揆辛偉誠將於本月17日揭盅的財政聲明，將推出何措施填補財政黑洞；但如何令英國經濟走向復甦，恐仍無解。

尤值一提的是，英國媒體最新曝光的政府文件顯示，政府早已預計，今年冬天在「合理的最壞情況」下，包括交通、食品、供水、能源、通訊在內的所有部門都或面臨長達一周的「嚴重中斷(severely disrupted)」。在重大斷電的極端情況下，只有FM收音機可以運作，而BBC甚至據報已為此準備好緊急脚本。

由此看，儘管英鎊或難重回9月26日的1.0384紀錄低點，但匯率逆風勢未停止。