秋天就是要行山！綠惜地球8條大嶼山郊遊路線推介：一次去晒15大景點／大東山睇芒草打卡／3個鐘行完嶼東

秋風起，又是行山郊遊的好日子！說到行山，不少人都會喜歡到大嶼山走走，欣賞大自然美景。走厭了平日的路線？編輯有好推介！綠惜地球最近就推出了「行大嶼，惜大嶼」山徑故事線上地圖，當中介紹了8條「行大嶼，惜大嶼」郊遊路線，當中涵蓋東涌、大澳、愉景灣、梅窩、貝澳等人氣景點，不論是一家大小的親子遊、還是喜愛挑戰難度的老手，都有選擇。

大嶼山山徑資源豐富，除了有獨特的鄉村文化歷史，亦有自然生態、地貌、風景等，是香港的行山熱點之一。「行大嶼，惜大嶼」透過線上故事地圖對比大嶼山新舊照片，讓大家在行山的同時細味島上歷史和變遷，同時推廣「無痕山林」的郊遊概念，即睇路線簡介！

【行大嶼，惜大嶼郊遊路線】1. 東澳今昔：遊走東涌大澳15大景點

路線由東涌開始，途經馬灣涌小漁村、東涌炮台、東涌侯王古廟、侯王橋、東涌河口、䃟頭、玫瑰園計劃、沙螺灣大樟樹、深屈灣、嶼北界碑、大澳水鄉棚屋、大澳關帝古廟、大涌橋橫水渡、鹽田遺址以及大澳蝦醬廠等15大景點，由特色棚屋、法定古蹟、鹽田等都可一次過行晒！

東涌炮台的新舊對比

馬灣涌小漁村

大澳水鄉棚屋

路線：東涌 > 赤鱲角 > 沙螺灣村 > 大澳

總長：10.8公里

中途撤退點：沙螺灣渡輪碼頭

路程：約5小時

去程交通：新大嶼山巴士38號／富裕小輪

回程交通：新大嶼山巴士1號或11號／富裕小輪

詳情：按此

【行大嶼，惜大嶼郊遊路線】2. 嶼東靜靜走：3個鐘行完！短途遠足啱晒！

由大嶼山愉景灣作為起點，途經稔樹灣、聖母神樂院、神樂院牧場以及5大嶼東小島，最後走至銀礦灣泳灘以及梅窩作行程總結，是眾多路線中較短的一條，適合喜歡短途遠足的朋友。值得一提的是，聖母神樂院旁的「苦路」有十四個十字架被釘在樹上，以供教徒「拜苦路」，紀念耶穌受難，大家經過時不妨留意一下。

聖母神樂院的新舊對比

稔樹灣

神樂院牧場

路線：聖母神樂院 >嶼東小島

總長：6.2公里

中途撤退點：沒有

路程：約3小時

去程交通：愉景灣巴士DB01R或DB03R號／乘搭來往中環的渡輪

回程交通：新大嶼山巴士3M號／乘搭來往中環的渡輪

詳情：按此

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