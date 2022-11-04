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04/11/2022

60年老冰室將時光定格！舒爽高樓底吊扇、碧綠牆身卡位回到舊時！碩果僅存名物人手刨紅豆冰

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Text: Ian Ma Photo: Tay Wong

　　廣成冰室由崔廣成先生於1962年創立，舖內妥善保留傳統的冰室風格。崔先生四歲從家鄉南海移居香港，早在創辦廣成之前，曾於元朗經營茶水檔，直至1960年租下目前的舖位經營西餐廳，顧客以理民府的華人官員為主，及後發現改為經營冰室更加合適，於是廣成冰室在1962年正式在同一舖位開業。

 

 

　　雖然冰室已經年逾六十，不過裝潢陳設變化不大。牆色碧綠，舊日冰室常見；地磚青藍，圖紋形態罕有。柚木電掣底板裝在收銀台後，舊式膠木燈掣鱗次櫛比，其上可見數個風扇開關，大小款式不一，連接舖內天花吊扇。崔廣成說: 「你家下搵唔到呢幾把扇架喇」，陳年款式沿用至今。冰室樓底相當高，即使安裝吊扇後，空間感依然充足。卡位及餐桌相當耐用，開舖至今並無可見的破損，只是略有歲月痕跡，正好配合傳統的主調。

 

 

　　牆上兩幅舊式餐牌出自相熟畫師之手，收錄當時冰室流行的食品及飲品，目前不少已經停止供應，估計喝過牛肉汁及唂咕奶的人大概不多。停售原因不外乎顧客口味改變及烹調功夫繁複，就以蓮子冰為例，新鮮蓮子首先需要去衣，烹煮時必須嚴控火喉，一旦煠得過頭，蓮子便會散開。此外，遇上少人點選，蓮子擺放時間變長，就會容易長蟲，既然耗人力並且難處理，難免遭到淘汰。蓮子冰黯然退場，紅豆冰歷久不衰。冰室的紅豆冰製作甚有誠意，除了紅豆足料，杯內堆著高出杯身的圓錐型人手刨冰，賣相美觀討好，自然成為冰室名物。

 

 

　　既然需要人手刨冰，刨刀自然保留至今，不過焗爐早已消失。早期廣成僱用兩位師傅製作麵包，其後發現舖內製作效益欠佳，崔廣成明言:「請一個（師傅）無嘢賣，請兩個（師傅）唔夠皮」，因此改向區內麵包舖取貨。冷水凍櫃早已成為裝飾，不過並非耗電問題，而是停售汽水多年。現時凍櫃之上盡是各式雜物，仍然無損冰室格調，反正靈活運用空間，正是老舖強項。

 

 

　　冰室開業至今，並非一帆風順。早年17號及18號巴士站搬離新成路，人流頓然大減，冰室生意遭受衝擊。崔廣成說：「搬巴士站之後就靜，無咗巴士站經營辛苦」，幸好廣成上下一心，最終捱過低谷。其實飲食行業工時長，工作時間動輒「一個對」（即12小時），實在非常辛苦。加上肺炎疫情衝擊，生意難免受到影響，惟願再到上水之時，依然還有廣成冰室。

 

紅豆冰

時間：下午2時開始供應

收費：每杯$27

 

廣成冰室– 上水

創於：1962年

經營：茶餐廳

地址：上水石湖墟新成路10號

電話：2670 4501

營業時間：星期一至日6：15am -4：30pm（星期四全日休息）

 

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