移民前急報讀 學車人數增但缺考官 等考牌要1年

【晴報專訊】學車人數急升，現排期考私家車或輕型貨車「合併試」要等足足1年，有資深教車師傅形容，是近20年來新高，指移民潮令學車人數大增5成，再加上持續進修基金（CEF）津貼學車夠吸引，「學神」僅須自付數千元，連同最新獲認可的李健駕駛學校，私家車及輕型貨車每年共有7,600個資助學車名額；惟運輸署考牌主任人手未增，致大量個案積壓。運輸署承認，私家車及輕型貨車考牌需求殷切，佔總申請量逾7成，正進行新一輪二級考牌主任招聘。

持續進修津貼的駕駛課程，包括私家車、輕型貨車、中型貨車及巴士駕駛課程。

據運輸署網頁，截至上周六，私家車合併試（包括乙部泊位及丙部路試），港島區要排到明年9月19日；九龍及新界區更要排到明年10月23日；輕型貨車合併試亦要等到明年10月中。據運輸署數字，2019年疫情前，有近17.5萬人申請考駕駛執照，到2020年因疫情曾4度暫停，申請考牌人數跌至約14萬，到2021年3月中回復，再暴升至近21.2萬人；今年初第5波，1月底至至5月初暫停考試，但截至9月已有約11.6萬人申請，佔去年逾半。

學私家車輕型貨車 年7600資助名額

CEF今年8月起資助上限加碼至2.5萬元，令不少人「蠢蠢欲動」用津貼學車。現獲認可駕駛課程，除早前的香港駕駛學院及貨櫃運輸業職工總會，還有最新的李健駕駛學校，3機構提供包括私家車、輕型貨車、中型貨車及巴士駕駛課程；單計私家車及輕型貨車，3機構每年共提供7,600個名額。

香港駕駛學院指，該校自2019年底起推出獲CEF認可私家車及輕型貨車課程，今年收生剛於本月展開，學額分別2,000個。貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手指，私家車及輕型貨車課程去年10月起獲認可，分別各有900學額。他坦言，眼見行內司機老化，尤其跨境司機缺新人入行，新人要取商用車牌，就要先有私家車或輕型貨車牌，故才開辦相關課程，強調課程跟普通學車有別，加入了職業導向元素如客貨運知識，望學員最終可加入商用車司機行列，「當然唔排除有人純粹想學車。」

有教車師傅表示，近期多了5成學生為了移民「好急」學車，尤以30至40歲媽媽最多。

駕駛教師協會主席黎文傑坦言，最近排期考牌長達1年，是他見證近20年最長，他近期多了5成學生為移民「好急」學車，尤以30至40歲媽媽最多，「唔合格即排期再考，但運輸署快期預約系統配額太少，令唔少人因等唔切，一係放棄，一係幾貴都去買個快期來重考，令快期炒到3,500至5,000元。」

倘考試合格 獲津貼只須付數千

運輸署指將增撥資源聘請考牌主任（資料圖片）

他認為，署方一直錯估考牌人數，加上考牌主任長期缺人，移民潮、CEF津貼、疫情等因素，造成惡性循環。他舉例，跟師傅學車，以現時每堂約300元計，一般約24堂，再加上約2,000元租車費及運輸署「學牌」及考試表格費，共約10,300元，但CEF津貼學車，若考試合格，一般只須自付數千元，「但名額佔全年考牌人數不算多，考牌官人手少係關鍵。」

香港汽車會會長李耀培對CEF津貼駕駛課程非限於商用車，還包括私家車感奇怪，認為CEF應職業導向，「私家車向來在港被視為奢侈品，養車成本好高，若連公帑都津貼學車，當局是否可重新定位私家車為日常交通工具？」對相關課程的申請資助宗數，CEF辦事處至截稿前未回覆。

運輸署指，2010至2019年申請駕駛考試平均按年升約6%，10年累升66%；而2020至2022年期間數次暫停考試，每次恢復後均需調撥資源補考，致現時各類考試輪候時間均較以往長，已採特別措施，包括平日和周六提供額外考試。署方強調今年受疫情影響考生已於9月或之前完成補考，但因現私家車及輕型貨車考牌需求殷切，佔總申請量逾7成，輪候時間亦較長，將增資源聘請人手，正進行新一輪二級考牌主任招聘；又指CEF認可駕駛課程均設名額，會續留意各類駕駛考試需求，盡量靈活配合。