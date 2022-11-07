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07/11/2022

逾6成受訪者 今年凍薪減薪 勞聯倡打工仔來年加人工最少6%

#加薪 #打工仔
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　　【晴報專訊】臨近年尾，打工仔開始憧憬來年加薪。有調查發現，逾6成受訪打工仔今年要凍薪或減薪，有4成人認為來年加薪4至6%是合理加幅，而期望加幅平均值為7.92%。勞聯建議加薪不少於6%，讓打工仔應付通脹影響，同時幫助企業留人，在社會復常後繼續發展。

 

疫情雖未完結，但勞聯希望有盈利能力的企業能與員工分享成果。（資料圖片）

 

　　勞聯今年8月至10月進行年度薪酬趨勢及期望調查，期間訪問1,185名來自不同行業的僱員，其中57%受訪者在2021/22年度被凍薪，10%被減薪，33%人則獲加薪。

 

　　展望來年，有過半受訪者認為應考慮通脹決定薪酬調整，有4成人認為加薪4至6%是合理加幅，期望加薪幅度平均值是7.92%。調查另發現，受訪者任職機構當中，有55%正進行招聘，勞聯料反映市場缺乏人手，其中目前入境檢疫放寬至「0+3」，估計旅遊、飲食、酒店等行業最有需要增聘人手。

 

加薪助留人 利復常後發展

 

　　勞聯建議，來年加薪不少於6%，幫助打工仔應付通脹影響，同時協助企業自身挽留人才，以便在社會復常後繼續發展。勞聯秘書長、立法會議員周小松指，各行各業都在部署復甦、搶生意和人才，加上過去幾年工人普遍收入減，故希望透過一次較好的加幅，來改善或維持生活水平。另一議員、勞聯主席林振昇指，早前公務員及多間大型企業都加薪，最低工資亦有望上調，僱員對加薪幅度有較高期望，疫情雖未完結，但期望有盈利能力的企業，能與員工分享成果。

 

 

轉載自: 晴報

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