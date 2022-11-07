疫下赴港出任宏利香港管理層！南韓過江龍：溝通不以文化作考慮，而在於個人！

宏利香港及澳門首席客戶總監崔玄周去年到港接手新工作，坦言習慣轉變，亦不需害怕，因為不試就不知結果。（彭振濠攝）

面對轉變，有人會不知所措，亦有人能夠掌握機遇，找到新體驗，宏利香港及澳門首席客戶總監崔玄周在去年由南韓到港，並加入成為宏利香港領導層成員，疫情下不單沒有太多顧慮，反而輕鬆面對改變。

樂於應對轉變，因為崔玄周本身是一個國際人，7歲到新加坡，入讀當地學校，當時仍只懂韓語的她坦言挑戰很大，因為文化背景不同，同學除了英語，亦有說普通話，甚至有來自印度的同學，不過卻讓小小年紀的她，體會多元文化環境的好處，崔玄周說：「同學來自不同背景，我亦學習到普通話及英語，當時更在課堂上唱韓文歌，活動中表演韓國舞蹈。」

從小體會多元環境 推廣韓文化

崔表示，當時韓國文化在全球還未為人所熟悉，她就負起向同學推廣文化的責任，樂在其中，亦令更多同學主動與她溝通。客戶服務是溝通藝術，或許當時崔玄周已展現這方面的能力。

去年加入宏利成為香港領導層成員，崔玄周負責客戶體驗及策略推廣團隊，包括市場推廣、客戶關係管理、先進數據分析、客戶意見以及企業傳訊，而現時團隊50多人，大部分是本地員工，她笑言雖然不懂，但亦習慣經常聽到廣東話，坦言並不介意。

團隊合作要注重不同文化，崔玄周曾在新加坡、美國及南韓生活，談到如何適應香港文化及管治理念時，她認為與員工溝通並不以文化作考慮，而是在於個人，其實即使同為韓國人，亦不是每個個體文化一致：「重點是建立關係，取得同事信任，當他們知道你要執行重要任務時，便會支持。」同樣想法亦能套用在客戶服務方面，以推出一個手機App為例，崔玄周亦會親身去了解其前線營業代理的反饋，而不是安在辦公室看報告，她強調，為了類似工作，甚至乎要推掉公司會議，「要有效將工作主次劃分，便沒有問題。」

疫下工作延誤 需體諒同事

疫情下到港更要管理香港人團隊，崔玄周表示疫情間不少工作有延誤，但她亦體諒同事，坦言有哪家公司疫情下工作沒延誤，疫下員工壓力大，保障員工心理健康亦重要。談及南韓工作文化，對酒談天的溝通方式最讓人深刻，崔玄周笑言她會喝，但不能喝，坦言這亦是一種溝通文化，至於港人，她樂見同事喝酒更像一種享受。

崔玄周在行內工作25年，加入宏利前，她曾在大都會人壽韓國分公司擔任數碼主管，亦曾任職銀行工作，即使到不同的地區工作，甚至加入香港團隊，她笑言自己從來不怕改變，她說：「若事情要發生，總有原因，不需害怕，因為不試就不知結果，亦可能會後悔。」