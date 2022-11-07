  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
FOCUS
時事要聞娛樂情報政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

07/11/2022

【FOCUS】「重開」拐點無影　防疫敘事微調

#出口 #動態清零
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　內地本土新冠感染病例節節攀升之際，周六(5日)召開的國務院聯防聯控機制發布會，重申「堅持『動態清零』總方針不動搖」，令市場關於「重開」拐點的憧憬再次幻滅。

 

　　另一邊廂，在爆出「徒步逃疫」潮的鄭州富士康，蘋果公司周日(6日)公告證實，該組裝工廠產能大幅降低；而周一(7日)公布的中國10月出口增速，就結束26個月正增長轉跌。

 

重磅發布會重申「堅持動態清零」

 

　　離岸人幣、恒生科指上周的「史詩級」反彈，最大驅動力當屬兩個字－－重開。不過，周末召開的中央級防疫發布會，不單「第十版防控方案」蹤影全無，從國家衛健委新聞發言人米鋒，到國家疾控局傳防司二級巡視員胡翔，雙雙咬定「堅持動態清零」。

 

 

　　此似乎又回到3月時的悖論，中國疾控中心前首席流行病學家曾光當時表示，中國將在合適時點展示「中國式與病毒共存的路綫圖」；就在近日，有內部研討會錄音顯示，曾光再透露「動態清零很快有實質性變化」。

 

　　讓市場自動「腦補」的訊息還包括：部分城市宣布乘坐高鐵/飛機不再需48小時內核酸陰性證明；內地四省一市即將恢復赴澳門旅行團；內地據報計劃取消國際客運航班熔斷機制；德國總理朔爾茨稱，在華外籍人士將獲准使用BioNTech的mRNA疫苗等。

 

本土感染急增，惟急需降經濟成本

 

　　對快速重開的憧憬，顯然忽略了現實。除了中國最高層在二十大稱「動態清零」最大限度保護人民生命安全和健康；內地本土新冠感染者近日節節上升，由上月中的單日不到1000例，直逼近5500例；另據衛健委最新披露，內地完成加強針接種的僅8.9億人(佔總人口63%)，60歲以上未接種者仍高逾2470萬。

 

　　然而，總方針不動搖並不意味微調的可能性為零，尤其是當降低經濟成本的必要性愈來愈高。就在防疫發布會次日，蘋果公司公告證實，早前爆出「徒步逃疫」潮的鄭州富士康「工廠產能大幅降低」，料iPhone 14 Pro系列的出貨量將低於預期。行業數據顯示，鄭州富士康承擔約85%的該系列機型產能。　

 

　　此外，今早公布的中國10月美元計出口增速按年跌0.3%，大幅低於市場預期的增4.3%。其中，對美國、歐盟出口按年分別降12.6%、9%，或反映歐美需求急凍。

 

反防控一刀切，降「長新冠」焦慮

 

　　去年中國GDP增長的主動力－－出口，從一馬當先到面臨急凍，加碼擴大內需戰略刻不容緩。鑒於此，不難理解何解周末衛健委發布會強調提高科學精準防控水平，切實保障群眾正常生產生活秩序，堅決整治層層加碼。

 

 

　　發布會並首提，「對發現地方違反九不准要求……整改不及時，不到位，予以通報曝光」「防控簡單化、一刀切，是嚴重的形式主義、官僚主義。」

 

　　值得一提的是，早前三評「堅持動態清零」的《人民日報》，近日引述專家稱，「長新冠」多數是短暫的且症狀輕微，加上鄭州衛健委近日同稱新冠為「自限性疾病」，轉變民眾對新冠的認知，勢是在真正重開前的宣傳重頭戲，以防止屆時可能的感染激增導致恐慌混亂。未來留意官方喉舌會否有更多類似表述，以及各地過度防疫會否有效整改。

 

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看

我要回應

更多FOCUS文章

你可能感興趣

#出口 #動態清零

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

「吾港吾知」懷舊美食夜——長知識的歡樂晚宴

etnet.com.hk