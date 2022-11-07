Elon Musk野心暴露！收購Twitter為進軍手機市場？Tesla手機將可直接連接Starlink衛星網路？

Twitter收購案終於在10月5日以440億美元成交，Elon Musk最終還是走進了三藩市Twitter大樓。他拍了一條「自己抱著一個白色洗手盆」的短片，發送給自己1.1億個粉絲。

事實上，從2002年被Paypal掃地出門以後，Elon Musk再沒有真正回到過互聯網的世界——他造車、發衛星、做機器人、請荷里活明星去看自己的火箭。他更願意被視作「矽谷Ironman」。

他似乎是故意拉開自己與矽谷的距離。他甚至將Tesla總部從加州搬到了三千公里外的德州，且毫不掩飾他對矽谷某種政治傾向和經濟政策的批評。

但如今他真的回來了。真正的目的到底是甚麼？

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8月25日，Elon Musk宣布SpaceX與美國電信T-Mobile結盟，明年星鏈低軌道衛星通信與T-Mobile的5G串接，T-Mobile用戶只要看得見天空，手機就有訊號，全球無死角。

我認為5G是蜂巢式網路的末代系統，5G之後沒有6G，以後再不會有建構大量通訊基地台的行動網絡，衛星行動通信將會取而代之。代表5G、4G、3G移動通信已經走完這個產業的成長成熟期，正式進入衰退期。

看看Elon Musk的Starlink星鏈計畫：第1代星鏈計畫耗資100億美元發射1.2萬顆低軌衛星，目前在地球軌道運行的通信衛星有2,750顆。明年加碼再發射2代星鏈衛星3萬顆，到時候Elon Musk會有4.2萬顆衛星繞著地球軌道，SpaceX送上太空每1公斤的成本，已經降到1,500美元，是俄羅斯的1／3、中國的1／5。

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Elon Musk收購Twitter後，讓我更堅信Tesla手機將會問世。Twitter會模仿騰訊微信的小程式，提供簡易的介面，讓商家把自家的網頁嵌入，就可以發揮與App一樣的功能，還可以借助流量與即時通，獲客成本更低，與客戶溝通更有效。

微信目前有超過700萬個小程式，而Google Play的App數量只有265萬個。騰訊曾在2016年推出手機，搭載自家開發Tencent 2.0的作業系統，後來失敗告終。

我認為Elon Musk手中除了有Twitter，上萬顆衛星的星鏈，還掌握電動車中控螢幕，不無可能在蘋果與Google夾擊中殺出。

傳統汽車要變身為智慧車的潮流，現在才剛剛開始。汽車科技的反覆運算更新，現在開始將逐漸成為全球半導體產業的大機會。

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80年代，一輛車使用的晶片價格不會超過100美元，功能也很簡單。但這幾年，汽車執行的功能愈來愈複雜，感應器愈來愈多，汽車軟體的複雜度，已超過波音747。

Tesla Model 3在車內裝有高性能的電腦，再加上ADAS等特殊功能設計的電腦輔助，運算能力大幅增強，有新的硬體架構，車廠也設計新的軟體，讓汽車能滿足外來連網的需要。

在手機時代，雲端運作的程式，可以和手機裏的硬體緊密結合，讓使用者完全感覺不到這是來自雲端的服務。

如果把車子比喻為裝了4個輪子的手機，那麼，現在的車廠只能賺到賣手機的錢，無法像蘋果一樣，靠賣軟體和服務賺錢。目前，汽車使用的晶片比手機落後4代，但在這股浪潮下，一股汽車晶片升級潮即將出現。

未來汽車可以與手機一樣，一套作業系統可以灌入數10個機型，賣遍全世界，讓硬體和軟體分開。

Elon Musk會推出Starlink專屬的手機，傳輸速率與4G差不多，把手機在室內可以使用星鏈接收天線連結WiFi路由器上網。星鏈未來將擁有10萬或以上顆衛星，傳輸速率會追上目前的5G，連結地表上人與人、人與機器、機器與機器間的數據傳輸，連結所有的大廈、社區、充電站，甚至每輛Tesla電動車都裝上天線連結星鏈，成為通訊基地台。

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目前汽車要達到這個目標還有一段距離。未來的汽車不但能像手機一樣，隨時下載App使用；還將像手機一樣，出現車用的軟體商店。

汽車甚至可以聽你的指揮，去接你的小孩。更可以將車子的使用權分享給別人，而且全程零碳排放。

當這一天到來，地表上的移動通信公司、固網業者、海底電纜將被消滅。