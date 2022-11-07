雙11搶購攻略｜Dyson吸塵機官網價激減$1,400！豐澤、蘇寧等3大網店11.11優惠大晒冷！過萬家電、電子產品低至1折！部分$11開搶？

為慶祝「雙11」購物節，不少品牌官網及網購平台紛紛推出「雙11」推出限時優惠，家電、美妝、服裝優惠應有盡有，相信大家已經急不及待準備搶購心頭好！Dyson吸塵機激減$1,400？過萬家電、電子產品低至1折？部分$11開搶？俗語有話「要搶筍貨一定要做足功課」，想知道去邊度搶超筍價正貨？即睇編輯為大家整理「雙11搶購攻略」家電／電子產品篇！



【雙11優惠】Dyson：最多慳$1,400買吸塵機、空氣清新機、風筒！



11月1日至11月15日期間，Dyson官網及體驗店推出吸塵機、空氣清新機及頭髮造型產品的獨家獎賞優惠！其中皇牌機款Dyson V12 Detect Slim™ Total Clean Extra智能輕量吸塵機（2021年版）勁減逾千元至$4,280（原價$5,580），「雙11」當天更推出快閃優惠價，額外減多$100！



Dyson V8 Slim™ Fluffy 輕量無線吸塵機亦減至$3,080（原價$3,680），「雙11」當天再減$200，只售$2,880！Dyson Cyclone V10™ Fluffy Extra 無線吸塵機亦會於「雙11」當天以驚喜價$3,080 （原價$3,780）發售！至於人氣輕量級Dyson Digital Slim™ Fluffy Extra輕量無線吸塵機亦激減至$3,780（原價$4,480），更可免費獲贈價值$1,080的座地式設計收納架！



Dyson V12 Detect Slim™ Total Clean Extra智能輕量吸塵機（2021年版）

［建議零售價$5,580／優惠價$4,280／11.11快閃優惠價$4,180］



Dyson Digital Slim™ Fluffy Extra輕量無線吸塵機

［建議零售價$4,480／優惠價$3,780］

年度購物節獨家優惠送座地式設計收納架（價值$1,080）



Dyson V8 Slim™ Fluffy 輕量無線吸塵機

［建議零售價$3,680／優惠價$3,080／11.11快閃優惠價$2,880］



除Dyson吸塵機外，空氣清新機和風筒亦非常抵買！其中Dyson Hot + Cool™風扇暖風機AM09將於「雙11」當天以快閃優惠價$2,880出售（原價$3,380）！凡購買Dyson三合一甲醛暖風空氣清新機HP09，即可免費獲贈價值$750的二合一組合濾網！



另外，Dyson Supersonic™ 風筒HD08於「雙11」當天不但以快閃優惠價$3,380出售（原價$3,680），更加送專用底座或專用收納袋（價值$500）！



Dyson Hot + Cool™風扇暖風機 AM09

［建議零售價$3,380／優惠價$2,980／11.11快閃優惠價$2,880］

年度購物節獨家優惠以$2,380加購Dyson Pure Cool™ 空氣清新機 TP00 （價值$3,280）



Dyson Supersonic™ 風筒HD08

［建議零售價$3,680／優惠價$3,380］

年度購物節獨家優惠加送專用底座或專用收納袋（價值$500）



更筍的是，除產品快閃優惠外，Dyson於「雙11」當天將推出「雙11雙重獎賞」，只要使用優惠碼購買任何兩件或以上產品，即享額外9折優惠！



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