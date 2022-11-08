「團進團出」月內推 盼搶聖誕客 可堂食訪博物館主題公園

【晴報專訊】本港昨增564名入境旅客確診，創疫情以來新高。港府同日宣布，本月內將實施「團進團出」，容許入境團可於旅客「黃碼」期間遊覽主題公園、西九故宮、M+博物館、寺廟等景點，更可到指定餐飲處所堂食，但行程須先向旅議會登記，並可減核酸檢測次數。旅遊及餐飲業界指，細節一周內出爐，冀4日3夜團可先受惠減少1日核酸檢測，以搶攻聖誕檔期的東南亞旅客，料初期每日來港客僅少於100人，冀以優化版「0+3」，逐漸過渡至最終「0+0」。

訪港團客黃碼限制將放寬，抵港後即可到訪主題公園、博物館等指定景點。（資料圖片）

文化體育及旅遊局昨宣布，本月放寬入境旅行團旅客黃碼限制，他們抵港後即時可入主題公園、博物館及寺廟等指定景點，並在「符合特別防疫要求」指定餐飲處所的分隔區域用膳。同時，政府會探討可否在平衡風險下，允許短暫留港的旅行團減少核酸檢測，但行程期間每日要快測。當局指，持牌旅行代理商需先向旅議會登記行程安排，並由持牌導遊帶團，旅客要用安心出行等，工作人員接待亦要全程戴口罩。

料初期東南亞客為主 每日少於100人

業界今將與當局開會商討細節。旅議會主席徐王美倫指，冀一周內具體措施可出爐，初期料吸引泰國、菲律賓、新加坡、馬來西亞等東南亞國家旅客，模式類近小家庭、朋友團，每團僅10至20人，出遊時會戴團章識別；且已與酒店業協調，旅客確診後可留在酒店房隔離。她坦言，初期料每日僅少於100人來港，又冀「4日3夜」團核酸檢測可減1日，即第4日離港前毋須檢測，以吸引旅客聖誕重回香港。

專家認為，可減省訪港團客在港逗留後段日子驗核酸。（資料圖片）

徐太形容，方案如優化版「0+3」，冀創造條件走向「0+0」。她指，疫下本港有不少新景點開放，包括故宮及M+博物館等，亦希望帶旅客到具本地特色的黃大仙祠、天壇大佛、觀音廟等參觀。用膳安排上，她透露會用「包房」形式，隔板需「頂到上天花」，跟一般食客完全分隔。飲食界立法會議員張宇人補充，初步擬邀靠近景點的大型食肆參與，包團客的一日三餐，並擬將指團客的「碗碟分開洗」，強調旅客絕非「自由行」。旅遊界議員姚柏良指，可安排旅客在高峰期以外入博物館等參觀，以避開人潮，導遊能兼任景點導賞，並監測旅客有否違反除口罩等規定，以減低風險。兩主題公園對新措施表歡迎。

昨增564輸入個案 疫情以來新高

旅發局主席彭耀佳表示，新安排標誌本港邁向復常，向全球旅客及旅遊合作夥伴帶來正面信息，有助吸引休閒客重遊香港，尤其是短途市場客源。旅發局上月聯繫逾200個本地及海外業界，為重新吸引旅客做好準備。

感染及傳染病專科醫生林緯遜指，入境客現於第2、4、6日做核酸，但大部分個案在抵港「頭幾日」已陽性，考慮Omicron潛伏期較短，且有每日快測，認為減省在港逗留後段日子做核酸可行。

本港昨多5,198人確診，包括564宗輸入個案，為疫情爆發以來新高。公院有89宗重症留醫，佔留院者4.5%；多5人死亡，年介80至83歲。