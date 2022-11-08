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08/11/2022

國際航空學院籌辦飛行員課程 在職者自費學飛新途徑

#香港國際航空學院 #飛行訓練
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　　【晴報專訊】航空業邁向復常，業界求才若渴。香港國際航空學院正籌備3個飛行員課程，讓有志投身航空業的中學畢業生以至在職人士自費報讀，其中兩個課程更可獲商業飛行員培訓，冀明年成事。學院去年遷入新校舍，內設各種模擬訓練設施，供培訓各類機場營運專才，冀為業界提供新血。

 

李天柱指學院希望協助培訓航空業新血，校內設航空交通管制模擬等訓練設施。

 

　　波音飛機公司預測，全球航空業由2022年到2041年需要逾60萬名飛行員。學院院長李天柱稱，本港航空公司已恢復招聘機師，學院亦希望協助培訓新血，正籌備舉辦綜合飛行員培訓計劃、航空運輸理學士及理學碩士課程，供不同學歷畢業生或在職人士報讀。

 

真正飛行訓練 吸有志成機師者

 

　　李天柱解釋，目前要成為民航機師，一般靠投考航空公司見習機師培訓，亦有人自行到外國學習飛行，惟未必獲航空公司認可，新辦的學士和碩士課程將包括商業飛行員培訓，將與海外合作安排真正飛行訓練，料可吸引有志投身航空業的人士，冀明年開辦。

 

　　學院目前亦提供不同課程訓練各種專業人才，其中航空營運文憑課程包括1個月理論課及12個月有薪實習，學員可在飛機工程、地勤、貨運及配餐等7大範疇選擇公司實習。李稱，去年入學學員在今年畢業後，有9成留在實習公司工作，因應今夏收生反應熱烈，明年初會加開課程。對施政報告提出的大灣區青年航空業實習計劃，李天柱料明年上半年啟動，會與珠海機場合作互派實習生，港生回內地實習名額將不設上限。

 

新校舍設多樣設施 培訓航空新血

 

　　另外，學院去年9月遷入機場離境大堂旁邊、佔地5,500平方米的新校舍，內設不同訓練設施，包括一套港產飛行模擬器，亦有航空交通管制和機場安檢用的訓練設施。訓練機長葉欣鴻稱，模擬器雖不及航空公司所用的全天候模擬駕駛艙，但勝在成本低，足夠訓練機師應對不同突發情況，以及駕駛飛機時應有的紀律等。

 

 

轉載自: 晴報

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