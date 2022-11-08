08/11/2022
如何提升香港公務員數碼技能、建立「數碼自信」？借鑑新加坡以KPI建設智慧城巿！
鄧淑明
鄧淑明
鄧淑明博士，榮譽勳章，太平紳士，香港大學工程學院計算機科學糸、社會科學學院地理系及建築學院客席教授，香港土生土長培育的資訊科技界企業家。鄧博士於九十年代創辦 Esri中國（香港）有限公司，專門推廣地理資訊系統（GIS）軟件和提供相關解決方案。鄧博士也是智慧城市聯盟創辦人及榮譽主席。除了GIS本業，鄧博士對ICT行業、電子健康、環境保育、初創企業及智慧城市等經常提出建議，並積極參與多個政府及民間組織，致力促進香港科技及社會事務發展。
鄧博士的卓越成就和貢獻廣受認同，並獲多項榮譽，包括：香港大學2009年理學院傑出校友、2006年香港十大傑出青年及香港美國商會2004年「最具影響力女性獎–年度傑出女青」及2001年香港十大傑出數碼青年等。
智慧城市4.0
全球各國為保持競爭力，都努力加快數碼化步伐。而公務員團隊身為香港特區政府的骨幹，又如何提升公務員的數碼技能和素養，以建立「數碼自信」（digitally confident）呢？
新加坡近年在推動數碼轉型方面可謂不遺餘力，當中善用關鍵績效指標（key performance indicator，KPI）去指揮內外，令整體表現同步邁進應記一功。為提升公職人員的數碼能力，培育各人都變得「數碼自信」，當地智慧國家和數碼政府辦公室（The Smart Nation and Digital Government Office，SNDGO）在2018年宣布《數碼政府藍圖》（The Digital Government Blueprint，DGB）的5年計劃，包括設定硬目標，如要求14%或2萬名公務員參加數據科學和分析培訓，同時所有20個部委提交在決策中的計劃都使用人工智能（AI）。
圖片來源：unsplash.com
這些目標到2021年底均已達成，SNDGO進而設定了2023年的新目標，包括：所有公職人員都要具備基本的數碼技能；所有部委在提供服務或制定政策時，至少要有一個項目用上AI。同時，更致力打通部門間「數據孤島」（data silo），令部門間可以全面數據共享，以促進營運效率。
此外，當地政府對內部也設定了一系列服務承諾，如每年需完成10個跨部門協作兼具影響力的數據分析項目、須在7個工作天內提供共用數據予跨部門的項目，以及至少9成核心數據項須以機讀格式及提供應用編程介面（application programming interface，API），方便傳輸，有助提升對市民的服務質素。
新加坡在數碼轉型政策上加入KPI，不僅使政府營運更具成本效益和促進自動化，還可改善政策的制定和評估，提升公務員數碼技能，以便更快捷地回應市民和企業的需要，助長新經濟發展，促使當地的智慧城市發展可長居全球前列的位置，並獲世界銀行稱許為「國際指標案例」。
借鑒新加坡的經驗，只要通過設定明確、嚴格的目標和KPI，便能引領公務員循序漸進地提升數碼技能和素養，跟上時代的步伐，並加強專業性和效率。
新一份施政報告提出「以結果為目標」，就指定項目訂立110個不同指標和KPI，又銳意強化公務員管理，包括更新《公務員守則》、強化賞罰制度、優化培訓和動員機制等，目的是改善現時政府的營運模式和傳統文化，提升管治水平，令人非常期待。
是否可以藉KPI盡早達成建設智慧香港的目標似乎言之過早，但是要把政府服務全面電子化，運用科技提供更多便民服務，提升市民生活質素，卻是重中之重，希望港府可以借鑑新加坡的相關經驗，令相關指標和KPI都能一致實現。
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