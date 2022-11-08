  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
FOCUS
時事要聞娛樂情報政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

08/11/2022

【FOCUS】「升溫1.5度」願景瀕死　氣候峰會聚焦兩目標

#碳達峰 #煤炭業 #COP27 #氣候變化
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　中國最大淡水湖鄱陽湖水位刷新歷史新低，歐洲先民留下的「饑餓之石」因河床乾涸重見天日，海水升溫助虐四級颶風「伊恩」重創佛州，世紀豪雨衝毀巴基斯坦近半農田……世界變得觸目驚心，背後「撒旦」是全球平均氣溫自工業革命以來已累升近1.2攝氏度，恐意味有關「1.5攝氏度」的願景已死。聯合國秘書長古特雷斯最新疾呼，人類要麼團結，要麼滅亡。

 

迄今較工業革命前已升溫近1.2度

 

　　一年一度的聯合國氣候變化大會締約方會議（COP27），周一（7日）在埃及海濱城市沙姆沙伊赫揭幕，193個國家的談判代表，將在接下來兩周，為實現2015年《巴黎協定》擬定的「尋求在本世紀將氣溫升幅限制在1.5攝氏度以內」目標，做最後的努力。

 

 

　　何解稱「最後的努力」？原因主要有三：其一，世界氣象組織（WMO）周末發布的「2022全球氣候臨時狀況報告」估算，今年全球平均溫度比1850-1900年工業革命前高出約1.15攝氏度，意味本世紀內控制升溫1.5攝氏度的額度幾已耗盡。

 

　　其二，用古特雷斯的話稱，「人類正脚踩油門，駛在通往氣候地獄的高速公路上。」繼全球碳及甲烷排放量去年創紀錄後，俄烏戰爭重創綠色能源轉型進程，國際能源署（IEA）就預計，今年全球煤炭消費量將重返2013年時的紀錄水平。

 

冀各國更有力減排，富國兌現承諾

 

　　其三，去年COP26達成的《格拉斯哥氣候協議》，雖然歷史性寫入「逐步減少」煤炭字眼，但具體執行將交由2022年底「重新審視並加強」2030年減排目標。聯合國就指，按現時各國承諾（大部分未達標），全球平均氣溫到本世紀末將上升2.4至2.6攝氏度。

 

 

　　鑑於此，今次氣候大會的一大目標，即是爭取各國提交更強有力的NDC（國家自主貢獻）計劃，令2030年碳排放量較2010年減少43%。此外，解決懸而未決的發達國家每年向發展中國家提供1000億美元財政援助，以應對氣候變化的破壞性影響，則是另一大目標。

 

　　全球最大的碳累計排放國、全球第二大排放國 — — 美國，就計劃宣布一系列新減排措施，以及提出一項新的碳信用計劃，增加從富裕經濟體的融資。不過，拜登政府的雄心或很快因中期選舉的「紅色浪潮」受挫，8月簽署的《通脹削減法案》中投入3690億美元用於氣候變化和清潔能源投資，隨時撥款受阻。

 

　　至於中國，二十大報告提出，「堅持先立後破，有計劃分步驟實施碳達峰行動」「重點控制化石能源消費，逐步轉向碳排放總量和強度雙控制度」；而據Carbon monitor數據，首8月中國日均碳排放量按年升2%，美國則按年飆12%。

 

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看

我要回應

更多FOCUS文章

你可能感興趣

#碳達峰 #煤炭業 #COP27 #氣候變化

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

「吾港吾知」懷舊美食夜——長知識的歡樂晚宴

etnet.com.hk