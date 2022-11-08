【KK星期二】分析美國中期選舉　對美股後向影響

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

美國周二（8日）舉行中期選舉，民意調查顯示，共和黨將奪回眾議院，參議院的角逐則難分伯仲。從歷史上看，分裂的國會往往有利於股市，影響限制商業擴張的法案通關。而過往數據亦顯示，每次中期選舉過後，美股都會呈強勁上升勢頭﹑連彈數季，然而現時通脹高企、國際關係緊張的市況下，美股又能否重溫舊夢維持強勢？如何解讀現時美股市況對港股的影響？





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