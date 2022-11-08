11月著數｜免費搭電車、港鐵、天星小輪！搭叮叮仲有機會見到張敬軒？一文睇清11月免費乘車優惠！

近年香港時不時都有免費乘車日，踏入11月，除了早前《飯氣攻心》請大家搭巴士，更即將有另外3大免費搭車優惠，當中有齊電車、港鐵，連天星小輪都有！即睇以下詳情，mark實日子，plan好行程出遊啦！

【11月免費乘車優惠】1. 電車：搭叮叮，見軒公！

適逢開業20週年，御藥堂將於11月15日舉行慶祝活動，請全港市民免費搭電車！此外，活動當日御藥堂代言人米雪和新加入的大使張敬軒更會乘坐「御藥堂生日派對電車」出巡，於中午12時由香港屈地街電車廠出發，途經中上環、灣仔及銅鑼灣，各位粉絲記得mark實時間見偶像啦！

日期：11月15日

（網上圖片）

【11月免費乘車優惠】2. 天星小輪：免費無限次來往尖沙咀灣仔！

為慶祝周生生於海港城開設全港首間海洋主題珠寶概念店，周生生將於11月11日大推「免費乘搭天星小輪日」！活動當天，大家可以免費無限次乘搭天星小輪，來往尖沙咀和灣仔，適逢當日是「雙11」，shopping完後搭小輪，欣賞維港美景，正！

日期：11月11日

【11月免費乘車優惠】3. 港鐵：合資格人士全日免費任搭！

為響應11月13日的「國際復康日」以及11月20日的「長者日」，港鐵將會推出限定免費乘車優惠！所有合資格殘疾人士於11月13日可以全日免費任搭港鐵、輕鐵及港鐵巴士；而65歲或以上長者即可於11月20日全日免費任搭港鐵！

（網上圖片）

日期：11月13日、11月20日