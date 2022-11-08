渣馬獎金加碼10倍達1萬元！怎樣才合資格獲取？難度高嗎？希望不會是宣傳大於實際！

上周二突然傳來一則令人興奮的消息，於2023年2月12日舉行的渣打馬拉松比賽，凡能夠跑進3小時內的男子跑手，及3小時30分內的女子跑手，都可以獲得一萬元特別獎金，比過往的千金先生及千金小姐，多出10倍獎金。

當筆者聽到這消息，第一時間有所懷疑，是否虛假消息？

後來在其他渠道收到消息，渣打銀行應該是為了紀念渣打馬拉松25周年而推出的特別獎金，這個也頗為合理。

筆者最初收到的消息是，所有香港本地跑手，只要能跑進3小時內的男子，及3小時30分內的女子跑手，均可獲得特別獎金10,000港元，成為超級千金先生及超級千金小姐。後來有一份網上報章刊登，只有能夠成功報名參加渣打馬拉松挑戰組的男子及女子跑手，才有資格領取此特別獎金，而參加挑戰組跑手名額只有500位，需要攤分給10公里、半馬拉松及全馬拉松三個項目。而這500位挑戰組跑手，一定要在2021年1月1日至2022年10月31日，曾經參加過經WA（世界田徑聯會）或AIMS（國際馬拉松及道路賽協會）舉辦或認可的10公里、半馬拉松或全馬拉松賽事，不論成績，都合資格參加挑戰組。若人數超過500位，主辦單位會以參加者提交之成績排序，以成績較佳者入圍。

圖片來源：渣打馬拉松網頁

筆者不知道消息是否真確，但希望主辦單位能以公平公正為原則，讓所有能夠參加同一項比賽、同一條比賽路程、同樣是42.195公里距離、同一個起點及終點、同一種計時器計算成績，在同等待遇下跑進3小時內的男子及3小時30分內的女子跑手，都可以領取此特別獎金，這樣才算是公平。

何況那些未能參加挑戰組出發的跑手，一般都沒有太多和自己同速度的跑手一起比賽，大多數都是單打獨鬥，若在此不利條件下，也能跑進3小時及3小時30分之內的男女子跑手，更應讓他們領取此項特別獎，因他們一定要有更大毅力，才能達標。

其實男子要跑3小時之內和女子要跑3小時30分之內，均非易事。他們平常的訓練，一定要付出比一般跑手更大的努力，更多時間，更多汗水，才能有機會跑出合資格成績，而且能夠達標的男女子跑手，絕對不會太多。就以疫情之前計算，每年能夠跑到此等上佳成績的香港永久性居民，應該最多也是100位左右，更何況疫情之後，這兩三年內會保持恆常訓練，準備跑好成績的跑手應該不會太多，既然是渣打馬拉松25周年而推出的特別獎金，就讓達標跑手們普天同慶吧。

若明年渣打馬拉松比賽真的以能夠參加挑戰組才可領取特別獎金，會令一些有潛質的新晉跑手失望，更何況近年全港頭10名本地跑手當中，也有不少是第一次跑全馬拉松的。就以去年渣打馬拉松全場冠軍為例，這是他人生第一場全馬賽事，也能跑出此上佳成績，難保今年也有新跑手照辦煮碗吧！

過去兩年，香港在疫情影響下，合資格的比賽較少，會參加海外比賽的跑手更加不會多，在此情況下，能夠合資格參加全馬拉松，而又取得Sub 3或Sub 3：30特別獎金的男女子跑手，也不會多。就以筆者的訓練中心為例，能夠跑到Sub 3或Sub 3：30的男女子跑手不少，但他們大部分都不符合資格參加挑戰組，這樣推出萬元獎金會不會是宣傳大於實際呢。