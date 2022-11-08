遇交通意外關衣著事？陰天落雨出動，建議著得明亮鮮艷！長者穿衣3大法則！

各位家有老友記的請注意！



因應我的朋友在工作關係收到的訊息，清晨時分出現的交通意外當中，老友記不幸被車撞倒的事故不少！都是老友記單獨出外過馬路途中發生的。



經過觀察發現原因之一，應該是跟老友記的衣著有關。此話何解呢？就是因為清晨時分，天色仍然有點陰暗或者灰濛濛，老友記過馬路的時候如果衣著太過陰沉單調，開車的司機又因為清晨時分人少而有機會比平時高速，因為暗沉灰濛濛的衣服顏色在視覺上不太明顯，開車速度又比平時較快的話，於是意外發生。



奉勸老友記如果清晨外出工作或者去晨運活動的時候，為盡量避免意外，建議除了遵守交通規則之外，衣服方面不妨選擇比較鮮明明亮的色彩。灰灰沉沉的色彩，確有可能不利這種環境狀況！



記得十多年前我應香港東華三院安老服務部的合作，共同提倡老友記都要注意衣著形象的項目「風采亮人生」，一直在鼓勵老友記不要有老人遲暮的心態，應該仍然欣賞活著的日子，就像年青的時候一樣對自己保持一份愛打扮愛生活的好奇心，活出有神采！就不要有60歲以上就是老啦毋須打扮啦的心態，以為扮靚就是太過花枝招展會惹人笑柄，於是總穿著深沉的衣服。我們的「風采亮人生」項目就是要解鎖這種觀念，不用因循故有傳統概念。我甚至鼓勵60歲也可穿30歲的服裝，大前提是忘記年齡時裝觀念。



（圖片由作者提供）



新時代新思維，無論6歲或60歲或以上，依然可以穿著得多姿多彩！最重要是，色彩可以令個人明亮，刺激生活的活力及動力，提升精神！特別在陰沉天氣不佳的情況底下，這樣的著裝仍然彰顯視覺上的明亮度！平時我常提議說，無論任何年紀，如果當天是天陰陰或者下雨天，更要穿著明亮色彩繽紛色彩鮮艷的顏色！在陰沉雨天讓司機三十呎以外都見到你。



老友記穿衣只需以三個大原則，一是舒服，二是醒神，三是方便。如果是普通外出又不需要上班，時尚型運動服是最普遍適合任何高中低年齡的需要。反正運動款式是混齡的，是無年齡分別的！又反正外出都是要選換衣服，就選鮮明亮眼的運動服最容易顯精神、顯年青、舒服又方便。要繼續玩型格都仍有發揮空間！色彩選擇不妨大膽一點，紅、黃、橙、綠、紫、藍都盡可挑選，圖案也可以是渾色、橫間、花卉及純色的混搭，各適其適。以下找來一些圖片給大家參考：



（圖源：網上圖片，圖片由作者提供）



（圖源：網上圖片，圖片由作者提供）



（圖源：網上圖片，圖片由作者提供）



（圖源：網上圖片，圖片由作者提供）



總之大原則就是不用擔心年齡，現在這個階段已經無需要理會甚麼適齡年齡穿甚麼衣服。最重要是自己要健康精神，心朗氣清！特別注意天氣日子穿衣法則。



就是小小道理少少技巧卻會有大大的影響！老友記如果早晨再出動的時候，請記得這個明亮鮮艷的穿衣法則。當然大前提仍然是過馬路的遵守交通規則，開車的朋友無論清晨或晚上無論人多或人少都幫忙注意保持合理的開車速度。



祝願大家出入平安無危難，生活吉祥健體安康！