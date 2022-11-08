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08/11/2022

名人理財｜點先可以有錢過《美麗戰場》徐富貴？千祈咪仇富！Bob林盛斌拍片拆解「阻自己發達」7大原因！

#打工仔 #職場 #致富 #美麗戰場 #徐富貴 #林盛斌 #理財 #名人理財 #財政自由 #藝人 #Youtube
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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　理財方法有很多種，聽專家說，不如聽成功者說！最近憑《美麗戰場》徐富貴一角而人氣急升的林盛斌（Bob）是圈中的隱形富豪！戲裏戲外都是有錢人的林盛斌，繼三年前由加多利山3,000呎豪宅搬去九龍塘四層獨立屋居住，去年又被爆一年勁賺二千萬，實在令人不得不好奇其致富方法！好在林盛斌亦不吝分享，不時在其個人YouTube頻道拍片分享「如何創造被動收入」、「愈花愈有錢的花錢步驟」、「如何加快財務自由」等理財秘訣，最新一條關於理財的短片則是大談「7個令人變窮的原因」！如果你都想好似林盛斌一樣愈搵愈多？甚至想有錢過《美麗戰場》徐富貴？第一步先要了解自己點解會咁窮！

 


（《美麗戰場》劇照）


【Bob林盛斌拆解7個變窮原因】1. 誤解「錢唔重要」！


　　林盛斌直言，不少人都對「金錢」有所誤解，尤其容易被「錢唔係萬能」這句話影響，久而久之便會認為有錢便是錯！雖然他非常認同錢非萬能，但他亦真心認為錢在生活上確實非常重要，譬如能夠使人的生活更有保障，甚至更有能力去照顧好家人的需要。「一旦你不重視金錢，金錢便會自然流失。」


【Bob林盛斌拆解7個變窮原因】2. 學校只會教你成為老實員工！


　　「如何賺更多錢？」、「如何累積更多財富？」、「如何做到財務自由？」……這些問題從來都不會被納入學校課程，因為老師只會教學生讀完書出來找一份好工作、做一個老實工作的員工，結果在我們的成長過程中根本沒有機會接收到任何理財知識！


【Bob林盛斌拆解7個變窮原因】3. 父母沒有灌輸金錢觀念！


　　除了學校（老師），絕大部分的父母都甚少教導子女「甚麼是錢」、「錢有甚麼作用」和「甚麼是財務自由」，甚至會不斷灌輸「錢並不重要」、「錢是邪惡」的錯誤觀念，結果只會令錯誤的金錢觀更根深柢固！


【Bob林盛斌拆解7個變窮原因】4. 不知道工作以外的賺錢方法！


　　林盛斌認為「賺錢只是創造價值的副產品」，只要一個人能夠為市場提供價值，無論是產品、服務還是技巧，甚至概念，都可以用來換取金錢，所以打工並非唯一的搵錢方法！只要稍稍留意林盛斌的生活，便會發現他百足咁多爪，除了拍劇、做主持、做司儀外，還有開網店做老闆，更不時投資物業、便利店，難怪財產變得愈來愈豐厚！


【Bob林盛斌拆解7個變窮原因】5. 陷入消費主義陷阱！


　　你有試過因為一則廣告而消費嗎？林盛斌說，主流媒體和廣告商都想大眾消費，因為人消費得愈多，他們便愈容易控制人！另一邊廂，因為消費風氣盛行，有些人即使沒有錢，都會想買一些不需要的東西，只為去炫耀自己或討好不喜歡自己的人，最後因碌卡「先使未來錢」或「借財仔」而負債，變相將自己的人生奉獻給金融機構／財務公司掌握！


【Bob林盛斌拆解7個變窮原因】6. 仇富！


　　也許是受父母、朋友或媒體影響，不少人以為「有錢人就是貪婪、很壞、很混蛋」，結果他們為了不成為別人和自己眼中「很貪婪、很壞、很混蛋的人」，潛意識便會讓自己維持貧窮。但林盛斌指出：「金錢是中性，它只是一個放大器或催化劑。如果一個人有錢後便變了一個混蛋，其實他根本上就是一個混蛋，只是錢把他混蛋的一面放大了。」


【Bob林盛斌拆解7個變窮原因】7. 沒有為自己的財務狀況負責！


　　林盛斌指絕大部分人都沒有為自己的未來財政狀況負責，每日只懂抱怨、投訴，將自己的貧窮歸咎於公司、家庭或者政府，卻沒有好好善用時間讓自己進步！「很多人費盡自己一生的精力和時間去換取金錢，卻不願花少許時間去研究怎樣善用金錢、怎樣做到錢滾錢，讓自己可以累積財富。」

 


（截圖自YouTube／Bobtivation林盛斌）

 

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