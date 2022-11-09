李家超︰0+3效果良好 紅黃碼不會取消

【晴報專訊】確診數字持平，昨呈報4,649人染疫，包括399宗輸入個案，243人在機場截獲，佔同日入境旅客1.9%；另多4人病逝。爆疫院舍達16間，23人感染，94人須撤離。

李家超指，新冠病毒不時變種，加上冬天流感夾擊，仍須續用口罩。

特首李家超昨指，隨著多項國際盛事舉辦，過去2周本港充滿活力和動力，出入境數字令人鼓舞，本月經機場日均出入境者是9月實施「0+3」前的2.16倍，經機場入境人數亦是9月的2.26倍，當中訪港外國人更是9月的3.55倍，且數字正「不斷上升」，反映「0+3」實施效果良好。

疫情「還是沒有離開」

對「0+0」何時實施，李指會在風險可控情況下，就國際盛事、經濟活動及大型活動，設定針對性防疫方案，承諾若「數據容許」，在減少限制上不時會有新措施。惟他強調，現時每日確診數字在4,000至6,000宗徘徊，單日曾現18宗死亡個案，疫情「還是沒有離開」，紅黃碼作為有效管控疫情方法，不會取消；且新冠病毒不時變種，加上冬天流感夾擊，仍須繼續使用口罩。

至於何時與內地通關，李強調，仍全力與有關單位商討，正不斷探討實際如何進行，工作無停頓，惟要顧及內地疫情管控需要。