  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

09/11/2022

李家超︰0+3效果良好 紅黃碼不會取消

#李家超 #0+0 #入境檢疫 #通關 #肺炎疫情 #紅黃碼
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】確診數字持平，昨呈報4,649人染疫，包括399宗輸入個案，243人在機場截獲，佔同日入境旅客1.9%；另多4人病逝。爆疫院舍達16間，23人感染，94人須撤離。

 

李家超指，新冠病毒不時變種，加上冬天流感夾擊，仍須續用口罩。

 

　　特首李家超昨指，隨著多項國際盛事舉辦，過去2周本港充滿活力和動力，出入境數字令人鼓舞，本月經機場日均出入境者是9月實施「0+3」前的2.16倍，經機場入境人數亦是9月的2.26倍，當中訪港外國人更是9月的3.55倍，且數字正「不斷上升」，反映「0+3」實施效果良好。

 

疫情「還是沒有離開」

 

　　對「0+0」何時實施，李指會在風險可控情況下，就國際盛事、經濟活動及大型活動，設定針對性防疫方案，承諾若「數據容許」，在減少限制上不時會有新措施。惟他強調，現時每日確診數字在4,000至6,000宗徘徊，單日曾現18宗死亡個案，疫情「還是沒有離開」，紅黃碼作為有效管控疫情方法，不會取消；且新冠病毒不時變種，加上冬天流感夾擊，仍須繼續使用口罩。

 

　　至於何時與內地通關，李強調，仍全力與有關單位商討，正不斷探討實際如何進行，工作無停頓，惟要顧及內地疫情管控需要。

 

轉載自: 晴報

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#李家超 #0+0 #入境檢疫 #通關 #肺炎疫情 #紅黃碼

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

「吾港吾知」懷舊美食夜——長知識的歡樂晚宴

etnet.com.hk