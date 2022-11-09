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09/11/2022

是否高額回贈令樓價下跌

#樓市 #買樓 #回贈
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　上星期五，中原指數急跌2％，離我預計指數下跌至160點只有4點，話唔定今個月就會跌破底線，樓價跌得咁急，股市又跌了咁多，理論上香港經濟環境應該很壞，而事實上又唔係。市面上環境唔係咁差，不少高級甚至中級食肆，根本訂唔到位，比不少全面開放的國家例如新加坡、日本還要好，況且香港還未全面開放，又未與國內通關，政府甚至可以放寬逆周期措施救市，正是潛力無限，點解有咁多人要賣樓，實在令人費解。

 

　　我問開財務公司的朋友，佢話現在脫期供款的業主多了很多，但未到一個驚人數字，況且財仔的警覺性是很高，有咁多專家以及分析員講樓市下跌，他們冇理由仲會借錢比業主，就算借都是以私人貸款形式借出去，不會借錢比人買樓。不過，話雖如此，的確有不少問財務公司借錢的人將自住單位賣走，情況繼續下去，對樓市一定會有不利影響，在購買力沒有增長的情況下，樓價真的是會繼續下跌。

 

（iStock）

 

　　我問一個剛剛以蝕本價賣了樓的年輕人，他是否已經到了山窮水盡，否則點解要賣三四年前買入的新樓，年輕人話買新樓時得到一筆回贈，來補貼買樓的印花稅，幾多就真的唔可以講，如果將回贈當成買樓收入，他不但沒有蝕本，而且還有薄利，如果蝕本他一定不會賣。年輕人情況我亦明白，當日高額回贈是可以推高樓市，新樓賣得高價，二手樓亦會隨之而上，今日新樓業主賣樓，就可以接受多些議價空間，甚至蝕本都可以賣，這是我自己想的理由，未必是真的，可能是想多了，只有接受過高額回贈的人才知道真偽。
　

 

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