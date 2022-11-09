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09/11/2022

世界盃2022｜20號正式開鑼！免費睇19場世界盃賽事：分組、決賽齊晒！電視手機都睇到！（附直播時間）

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Text: Christy Yiu

　　球迷留意！4年一度的世界盃即將於11月20日正式開鑼！以往想看世界盃，不時都會受時區限制而未能觀看直播，不過今屆世界盃將於卡塔爾舉行，當中有多達6成賽事集中在黃昏至晚上時間，而今年NowTV更會提供19場免費賽事供大家收看，即睇以下詳情！

 

　　19場免費世界盃賽事將會在ViuTV直播，大家除了可在電視收看，亦可以在手機下載ViuTV應用程式，準時撳入直播區就得！

 

（圖片來源：ViuTV／Facebook）

 

19 場免費世界盃賽事直播時間

 

11月20日（日）深夜12時：（A組）卡塔爾 對 厄瓜多爾

11月21日（一）晚上9時：（B組）英格蘭 對 伊朗

11月21日（一）深夜12時：（A組）塞內加爾 對 荷蘭

11月22日（二）深夜12時：（C組）墨西哥 對 波蘭

11月23日（三）深夜12時：（E組）西班牙 對 哥斯達黎加

11月24日（四）深夜12時：（H組）葡萄牙 對 加納

11月25日（五）深夜12時：（A組）荷蘭 對 厄瓜多爾

11月26日（六）深夜12時：（D組）法國 對 丹麥

11月26日（六）深夜3時：（C組）阿根廷 對 墨西哥

11月27日（日）晚上6時：（E組）日本 對 哥斯達黎加

11月27日（日）深夜12時：（F組）克羅地亞 對 加拿大

11月28日（一）晚上9時：（H組）韓國 對 加納

11月28日（一）深夜12時：（G組）巴西 對 瑞士

12月9日（五）晚上11時：8強

12月10日（六）晚上11時：8強

12月14日（二）深夜3時：4強

12月15日（三）深夜3時4強

12月17日（六）晚上11時：季軍戰

12月18日（日）晚上11時：決賽

 

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