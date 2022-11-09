世界盃2022｜開波前先煲劇迎接足球狂熱！《碧咸救細記》重現「七旋斬」！「死侍」買球隊拍足球紀錄片？Disney+「卡塔爾世界盃」片單出爐！

2022年卡塔爾世界盃即將開幕！如果大家有在關注足球運動賽事，一定知道四年一度的世界盃足球賽將於11月20日隆重舉行！為迎接這個球壇盛事，Disney+香港已將一系列精彩足球影集上架，譬如《碧咸救細記》、《小球會大明星》和《一球成名》，讓大家率先投入這股足球狂熱！即睇Disney+「2022卡塔爾世界盃」狂熱系列片單！

1. 《碧咸救細記》（Save Our Squad with David Beckham）

［上架日期：11月9日］

無論是否足球迷，相信大家都一定聽過這個足球界傳奇人物：碧咸（David Beckham）！雖然碧咸已經掛靴多時，但其在足球場上踢波的英姿，依然深深印在不少球迷的腦海中！好想可以再欣賞其絕技「七旋斬」！機會來了！事關一連4集的紀錄片集《碧咸救細記》今日已於Disney+上架！片集記錄了碧咸重返回成長地東倫敦後，成為青年聯賽下游球隊Westward Boys的教練，為這班和他一樣抱有足球夢的年輕球員進行訓練，協助球隊贏出比賽，逃過降班危機……

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世界盃2022｜20號正式開鑼！免費睇19場世界盃賽事：分組、決賽齊晒！電視手機都睇到！（附直播時間）

2. 《小球會大明星》（Welcome to Wrexham）

［上架日期：11月16日］

實境節目《小球會大明星》追蹤兩大荷里活男星：「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）和好友羅布麥克亨尼（Rob McElhenney）於2020年聯手買下英格蘭第五級別球隊域斯咸（綽號「紅龍」），成為足球球會班主，希望創造一個弱者逆襲的勵志故事！惟兩人在營運球會方面缺乏經驗，而且之前也沒正式合作過……到底他們如何快速學懂營運球會？球隊與所屬城市又經歷了甚麼樣的改變？從影片中找答案吧！

3. 《一球成名》（Goal!）

［已上架］

《一球成名》是一套2005年上映的美國電影，也是史上首部足球勵志電影。電影以國際球壇為背景，分三部推出，首部曲《一球成名》講述墨西哥的一位鄉間少年聖地亞哥·穆內茲（Santiago Muñez）非常熱愛足球，而且天資過人，後來他到美國洛杉磯打工時被球探意外發掘，獲得英格蘭頂級球會紐卡素的試訓機會，然而聖地亞哥此時卻發現自己無法融入這個「足球是信仰，球員是上帝」的世界……