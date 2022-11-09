火星逆行！特別容易爆發衝突？12星座哪個最易發生口角？哪個易出現金錢紛爭？

火星在8月時進入了雙子座，要到明年3月才離開。一般火星在一個星座只待兩個月左右，但今次長達7個月之久，是因為期間有逆行，於是就不停在雙子中來來回回。



火星在10月30日開始逆行，一直逆到1月13日。在占星的傳統理論當中，火星代表破壞、紛爭、意外、災禍，逆行時問題會加劇，剛好在開始逆行的日子，就接二連三在不同地方發生意外慘劇，包括韓國梨泰院萬聖節人踩人事件、印度塌橋、南京大火等。



而在個人層面，這次的逆行特別容易帶來言語上的衝突，一火爆就會說出不應該的說話，當然會影響人際關係。在文書、交通方面，亦容易出狀況，所進行之事受到破壞。今次就談談針對不同星座，最易會在影響哪個範籌。如果知道自己上升星座，最好按上升星座作參考。



職場上最易引發衝突



雙子座／人馬座特別容易跟別人爆發衝突，尤其這兩個星座日常在說話上都相當直接，有話直說，這時更加會因此而跟他人，特別是客人、合作夥伴、同事爭拗，要提醒自己適當時候要忍一忍。



山羊座則會因為日常工作而變得燥底，可能當中出現問題，讓你失去耐性。亦要注意跟下屬的關係，對方可能會挑戰你，讓你相當氣憤。



而處女座更要注意，你的衝突對象是上司，可能受到對方指罵，又或你忍不住想挑戰他的權威，小心最後影響的是你自己的地位。



金錢的紛爭



金錢事宜最易引發紛爭，正所謂講錢傷感情，數目不清最容易帶來麻煩。



金牛座和天蠍座，這段時間最易因為錢財問題而跟他人發生衝突，例如別人借了你的錢不還，或損毀了你的財物，以至在公司中要跟別人爭奪資源，都會引發紛爭。



說話思想分歧



有時跟別人發生衝突，不為甚麼實在的東西，反而是一些想法、理念、信念這些事宜。白羊座和天秤座就正正會因為想法分歧，或為著某些理念而跟別人爭持不下。



（截圖自《季前賽》）



朋友、家人的衝突



獅子座愛熱鬧，節日時節更是會有不少聚會，不過當中特別容易跟朋友、跟團隊中的人出現爭執，破壞氣氛。



雙魚座的戰場則是在家庭中，一些衝口而出的說話會影響感情。



而水瓶座則要注意，小朋友相關的事可能會惹你生氣，如果你是家長，又或從事的工作要接觸小朋友的話，就要留意。



至於巨蟹座，可能會受到背後的敵人攻擊，例如在你背後講是非，公司中被人篤背脊，小心提防。



