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10/11/2022

警「防騙視伏器」上月逾7.4萬次搜尋 16%「有伏」 4億元保不失

#防騙視伏器 #騙案
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　　【晴報專訊】詐騙案愈趨猖獗，警方9月底推出一站式詐騙陷阱搜尋網站「防騙視伏器」，助市民辨識詐騙電話和網站，結果至上月共錄得逾7.4萬次搜尋，當中約16%「有伏」，其中逾半與警方已確認的詐騙案有關，推算已向市民預警約4億港元損失。

 

警方9月底推出「防騙視伏器」搜尋網站，上月發現約1.18萬次搜尋涉詐騙及網絡安全風險，逾半已確認與詐騙案有關。

 

　　而今年7月起，無「+852」字頭詐騙電話大增，佔整體電騙約一半；而上月起更有逾百舉報涉騙徒冒認騰訊或微信客服。

 

　　警方網絡安全及科技罪案調查科警司范俊業指，上月網站有約1.18萬次搜尋涉詐騙及網絡安全風險，逾半與警方已確認的詐騙案件有關，約3,184宗是警方與電話查詢網站HKJunkCall查證後確定涉詐騙；如以今年首9個月每宗騙案平均損失約13.8萬元計算，估計上月已成功向市民預警最少4億港元損失。本地大學生黃小姐（化名）上月初墮入網上求職拆單騙案，她在6日內分25次轉帳共27萬元至騙徒戶口，她承認過往輕視防騙宣傳。

 

詐騙來電 無「+852」佔近半

 

　　HKJunkCall創辦人胡文翰透露，公司每周約收到5至6萬條市民舉報資料，約5,000條會被列入攔截清單，而今年7月起，沒有「+852」字頭的詐騙電話大增，至最近已佔整體詐騙電話約一半；上月起更有逾百舉報，指騙徒冒認騰訊或微信客戶服務，且能說出機主姓名和部分個人資料，籲市民應提高警覺，需要時應安裝來電攔截程式。

 

警方9月底推出「防騙視伏器」搜尋網站，上月發現約1.18萬次搜尋涉詐騙及網絡安全風險，逾半已確認與詐騙案有關。

 

　　范俊業估計，騙徒很可能是使用俗稱「貓池」的網絡通訊設備，或快速地更換電話號碼，以打出大量詐騙電話，籲市民多加使用「防騙視伏器」。

 

　　另警方近日偵破多宗「猜猜我是誰」騙案，共拘捕5名男子，其中4人介乎18至34歲，涉及向2組受害人收取合共40萬元「保釋金」，另一名39歲男子則在過去1個多月騙取5人共約42萬元。

 

 

轉載自: 晴報

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