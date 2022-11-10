  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
缸邊隨筆
陶冬天下市場最熱點快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

10/11/2022

今晚的美CPI

#CPI #美國經濟
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　今晚（10日）美CPI是升還是跌？筆者買跌。原因？筆者在今年4月19日、7月15日、8月12日，都曾為文論美通脹及加息能否遏今次的美通脹（圖一至三）。

 

 

　　4月19日文謂：

 

　　投資者十分關心高通脹，因為通脹愈高，就要多加息來遏通脹，果真？

 

 

　　首先要弄清楚通脹的組成，看過，才好結論加息是否可以遏通脹，先看美國的，圖四是美國消費物價指數的組成。佔比最重的是房屋為42.4%，次為交通佔比18.2%，第三是食品與飲品佔比14.3%，三者合上來已是逾74.9%。

 

（iStock）

　

　　問題來了，加息，會否使住、食、行這三者遏得下去？

 

 

　　美國CPI的組成是怎樣升的呢？（圖五）衣服鞋履基本無乜點升，升得最急的是醫療費用和教育及通訊。

 

　　問題又來了，加息，會否使醫療費用、教育及通訊費用下降？

 

 

　　再細拆分教育費用，原來大專學費升幅是最勁（圖六）。

 

　　問題又來，加息，會否減下學費？

 

　　如上述三個問題的答案都是否的話，你話有腦的美儲局官員會否為加息也遏不了的通脹板塊去大加息？

 

美政治加息 決策會出錯

 

　　結果是美儲局官員腦洞大開，大加息，筆者看錯？

 

　　6月美CPI升至9.1%，筆者於7月15日為文指：《美9.1% CPI是頂？》。市場當時看美CPI會升逾雙位數，筆者則謂9.1%是頂，是因為看到推動美通脹的兩大推手，房價、租金與車價都已有價跌之象。

 

 

　　跟著7月的美CPI回至8.5%，但美儲局仍謂要加、加、加，美儲局口大，他可以續鷹叫，但可以是哀鳴。因為，近月美房價、租金、車價均不只跌，而是崩了（圖七、八、九）。

 

　　如今次美CPI回見7字位，美儲局仍可鷹嗎？加得快、多，不一定是好世界，美儲局可能要又抹黑自己了。

 

 

　　可以挽回美儲局面子的，是食物通脹停不了（圖十）。但這個應不是在核心通脹之內，是在食物與能源的名義通脹的。美儲局又要搬龍門，不再看核心通脹了嗎？

 

　　當以息遏通脹是不依經濟及供需關係來做決定，而是以政治為依歸，要剪世界羊毛來供養美國時，加息決策是會出錯，並帶來反效果。你美國債息的上升，所帶來的利息增加的壓力，美財政能承受得了嗎？

 

　　投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看

我要回應

更多缸邊隨筆文章

你可能感興趣

#CPI #美國經濟

更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk