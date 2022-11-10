「靈活就業」或能化解失業問題

金融科技周以及國際金融領袖投資峰會早前舉行，產生了積極的推介所用。同步，亦反映出本地金融體系依然强韌穩固，魅力依舊。筆者在接受新華社訪問時，亦提到一系列活動的舉行對本地資本市場市場的未來發展有很好的推介作用，再次提振香港這個國際金融中心的融資功能。

科技不單對金融有拉動所用，對穩定就業市場亦有重要的貢獻。自年初開始，內地多次重要會議上均提及互聯網平台經濟穩就業的作用，預示著明年互聯網平台經濟或是穩就業的重要推手。從內地訂立的具體目標出發，明年城鎮新增就業人口目標預計仍為1100萬人，城鎮調查失業率控制在5.5%以內。從思路的探索上，主要有三項數據可以協助投資者瞭解明年就業市場的壓力，首先、流入內地就業市場的大學生數量將顯著增加。其次、內地製造業就業的結構性問題短期內難以改善。最後，是內地消費性服務業的復甦趨勢。

內地青年失業率高企是失業率上升主因，觀察就業相關結構，內地青年失業率的大幅上升是造成今年就業市場面臨較大壓力的主要原因。參考內地早前就去年大學生就業力調研報告，內地有超過1/3的應届生選擇「自由職業」和「慢就業」，而這兩類就業方式具有較大的不確定性，反映後續內地青年失業率或面臨持續居於高位的風險。

（資料圖片）

就內地互聯網和教培產業吸納就業情况，參考今年年中已公布的數據，教育行業僱員人數較去年同期下降了近六成，其中多家大型教培機構僱員人數更是縮减了75%以上，人員優化以及招聘崗位的銳减導致內地教育行業吸納就業的能力大幅弱化。

不能否認，內地製造業存在的缺口突現了就業結構性問題。儘管製造業就業在需求端快速增長，但內地供應端仍乏力，反映目前製造業就業面臨的結構性問題仍待解决，特別在高端製造業細分領域，均呈現供不應求的狀態。當中，若觀察早前7至8月份製造業用工人數，更出現了罕見的負增長，導致製造業正經歷了缺工的狀態。這與製造業整體薪酬較低、及大學生就業觀念的轉變有關，製造業就業市場正面臨結構性的變化。

在一系列背景因素下，互聯網平台經濟穩在內地就業市場的作用更為重要。自年初開始，內地互聯網平台經濟監管已進入常態化。與此同時，中央對於互聯網平台經濟發展的態度亦存在微調，特別在推動互聯網平台經濟發展時，不同的部委開始强調互聯網平台經濟對穩就業的作用。當中，互聯網平台經濟的快速發展，衍生出一個特別的靈活就業市場，而且規模不斷擴大。參考內地截止去年底的統計，內地靈活就業人員已突破了兩億人次。隨著互聯網平台經濟發展的完善及制度化，筆者估計靈活就業人員市場的擴大將持續，更將成為解决目前內地就業挑戰的重要工具。